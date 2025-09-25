Travis Japan、映像3部門で自己最高記録 DVD・BD合計は自身初の初週10万枚超え【オリコンランキング】
Travis Japanの最新音楽映像作品『Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual』が、25日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」3部門で自己最高初週売上【※1】【※2】を記録。4作連続・通算4作目となる映像3部門同時1位を獲得した。
【動画】31万人動員したツアー！キラキラ輝くTravis Japan
初週売上は、DVD：3.6万枚、Blu-ray Disc(以下BD)：7.2万枚、音楽作品のDVDとBDを合計した「週間ミュージックDVD・BDランキング」においても合計売上：10.8万枚で自身初の初週売上10万枚超えを記録した。
【※1】オリコン週間映像ランキングの主要3部門は、DVD、Blu-ray Disc、ミュージックDVD・BDランキングの3ランキング
【※2】Travis Japanのこれまでの映像3部門自己最高初週売上作品
・DVD自己最高初週売上：『Travis Japan Concert Tour 2024“Road to Authenticity”』 2.7万枚（2024年8月26日付）
・BD自己最高初週売上：『Travis Japan Concert Tour 2024"Road to Authenticity"』 6.0万枚（2024年8月26日付）
・ミュージックDVD・BD自己最高初週売上：『Travis Japan Concert Tour 2024"Road to Authenticity"』 8.7万枚（2024年8月26日付）
本作は、「オリコン週間アルバムランキング」（2024年12月16日付）で1位を獲得したアルバム『VIIsual』を引っ提げて開催されたアリーナツアーの映像作品。全国8都市28公演で約31万人を動員したステージを収録している。
完全生産限定盤、初回盤、通常盤の3形態となっており、通常盤の特典ディスクとして、リハーサルから8都市の公演にカメラが密着した約90分のツアードキュメンタリーを収録。静岡公演では休養中の川島如恵留が観覧に訪れており、その舞台裏の様子なども収められている。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年9月29日付：集計期間：2025年9月15日（月）〜9月21日（日））＞
