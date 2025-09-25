心身の不調で2023年（令5）3月から休養していた村上虹郎（28）が俳優業を再開したことが24日、分かった。今年に入りドラマなど複数の作品の撮影に参加。近いうちに出演作の発表もなされる見込みだ。

村上は出演予定だった23年5月開幕の舞台を、稽古前の同3月に降板。舞台側は「心身の不調により」と説明し、所属事務所は「少しの間休養期間を頂き、回復に努めさせていただきます」と発表した。同8月30日には出演した映画の舞台あいさつに登壇。同9月25日にも別の映画のイベントで生ギターを披露したが、以後は休養が続いていた。

関係者によると、約1年半前に東京を離れて地方に移住、心身のリフレッシュに努めてきた。そして今年の年明けからドラマ、映画などの撮影を徐々に再開。6月には配信番組の旅企画で英ロンドンを訪問したが、関係者とともに心身のコンディションを慎重に整えていたという。

そして4日に、TOKYO FMの音声配信プラットフォーム「ポッドキャストメンバーシップ」で「模索ラジオ 村上虹郎」（木曜午後6時配信）をスタート。1回目の配信では「休業を数年前にして。一瞬、戻ったけど、また休業して、東京を離れて…人生のフェーズチェンジする感覚があって」と休養の経緯を説明。「今は、また外の世界に興味があるかも知れない」としつつも「（本業は）基本…役者のはず」と、俳優業再開については言及していなかった。

関係者によると、今月末から新たなドラマの撮影に入るという。14年にカンヌ映画祭（フランス）コンペティション部門に出品された「2つ目の窓」（河瀬直美監督）に主演して鮮烈に俳優デビューを飾り、18、22年には日本アカデミー賞で優秀助演男優賞を受賞。次代の日本映画界を支える存在と期待された中、休養していた村上が、俳優として表舞台に帰ってくる。

◆村上虹郎（むらかみ・にじろう）1997年（平9）3月17日、東京都生まれ。俳優の村上淳（52）と歌手UA（53）の長男。06年8月に両親が離婚後、11年にUAと沖縄に移住。「2つ目の窓」に出演するため、13年6月に留学先のカナダから帰国。同作に主演し、高崎映画祭最優秀新人男優賞を受賞。15年のフジテレビ系「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。」で、ドラマ初主演。21年「カムカムエヴリバディ」で、NHK連続テレビ小説に初出演。特技は水泳、ギター、剣道、乗馬など。168センチ、血液型A。