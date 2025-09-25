松下洸平が超偏屈な小児科医を演じる『放課後カルテ』（日本テレビ系）が、約1年ぶりにスペシャルドラマとして帰ってきた。

本作は、『BE・LOVE』（講談社）で連載されていた日生マユの同名漫画を原作とするヒューマンドラマ。学校医として小学校に赴任してきた小児科医の牧野（松下洸平）が、不器用ながらも児童一人ひとりの心身の悩みに向き合うことで成長していく姿を映し出し、お茶の間を感涙で包み込んだ。『放課後カルテ 2025秋』は2024年10月期に放送された連ドラの最終回から数カ月後が描かれる。

産休復帰した養護教諭の岩見（はいだしょうこ）に子どもたちのカルテを託し、学校医を“卒業”した牧野だが、町の健康相談会を通して東多摩第八小学校の教師たちや卒業生との交流を続けていた。

本作の一ファンとして思わず嬉しくなったのは、その“変わらなさ”だ。牧野は無口で無愛想だけど、嘘がなく、子どもを子ども扱いせずに1人の人間として扱う。だから、いつも牧野の周りには自然と子どもたちが集まってきた。中学生になった卒業生が健康相談会に押し寄せ、牧野が鬱陶しがりながらも隠しきれない喜びを滲じませる光景は微笑ましい。性格が正反対ゆえにぶつかることもあった熱血教師・篠谷（森川葵）との小競り合いも健在だ。

一方で、変わったこともある。鋭い観察眼で子どもの小さな変化も見逃さない優秀な医師だが、「病気と向き合うのは患者自身」という考えから患者の心を置き去りにしていた時期もあった牧野。だが、助けを必要としていても上手く言葉にできない、あるいは誰かに遠慮して押し黙ってしまう子どもたちとの関わりを通して、病気だけではなく心を見る大切さを教わった。

患者との向き合い方は明らかに変化し、リンパ性白血病が再々発した愛莉（松岡夏輝）が、治療に前向きになれる“何か”を探そうと病室を訪れて不審がられるほど。相変わらずぶっきらぼうではあるが、マスクから覗く眼差しだけで、牧野が愛莉の心と真剣に向き合おうとしていることが伝わってくるのは、圧倒的な表現力を持つ松下洸平だからこそ為せる業だ。

その一方で、松下は「あくまでも主役は子どもたち」であることを何度も強調しているように、主人公でありながら脇から作品を支えるポジションを担っている。それは、牧野の子どもたちとの関わり方とも重なるものだ。特にこのスペシャルドラマは、牧野が子どもたちの言葉にならないSOSと向き合うという大枠は変わらないままも、より子どもたち自身の成長にフォーカスを当てていた。

今回、中心を担っていたのは第八小の卒業生・一希（上田琳斗）だ。複雑な家庭環境で破壊衝動を募らせていた羽菜（小西希帆）に楽しい方に逃げることを教え、その心を苦しみからいっとき解放した一希。やんちゃだけど、ストレスの対処法を熟知していて、かつ周りが見えている彼は誰よりも大人だった。だが、そこまで一希を大人にした理由が気になっていた視聴者も多いのではないだろうか。

一希は父・剛毅（大谷亮平）が、突然新しい母・伽耶（平愛梨）と妹を連れてきたこともあり、家庭の中で居心地の悪さを感じていた。そんな中、伽耶がバセドウ病を患っていることを知り、一希は居場所を得たい一心で部活を辞めて家事に徹するようになる。そんな一希の変化をいち早く察知したのが、羽菜だ。

羽菜はかつての自分のように苦しんでいる一希の力になろうとするが、本人は何も話そうとしない。また、学校で話しかけようものなら周りに冷やかされたり、小学生の頃は通じていた一希の優しさからの行動が却ってクラスメイトから反発を呼んだりと、中学生なったからこその変化が一希を孤立に追い込んでいく。そのせいで余計に意固地になって心を閉ざす一希に、羽菜が放った「面倒くさくても頑張って伝えるのって、大人になることなのかも」という台詞にはこちらまでハッとさせられた。大人でも面倒くさがって、自分の気持ちを相手に伝えることから逃げがちだ。それこそ、剛毅も伽耶も一希を子ども扱いし、家族の問題から遠ざけていた。そんなふうに子どもを守るつもりが、逆に寂しい思いをさせていることは往往にしてある。

子どもは大人が思う以上に周りをよく見ていて、よく考え、知らないうちに成長しているものだ。愛莉もまた、牧野の手が及ばないところで生きる意味を見つけていた。彼女が治療に前向きになれたのは、同じ病気を抱える紬（泉谷星奈）に希望を与えたいと思ったから。誰もが自分のことで精一杯で、周りを見る余裕すらもない社会だが、人を助けることが、自分を助けることに繋がることもある。すべての痛みを知っている必要はない。大人でも気づかなかった澪（諸林めい）の耳の不調に、わずか小学2年生の直明（土屋陽翔）が気づいたように、大事なのは視野を広く持つこと。

「わからないことを知りたいと思う。その気持ちを大切にするんだ。だから、よく見ようとしろ。友達のことも、自分のことも」という牧野の台詞は、今を生きるすべての人に向けられたメッセージだ。小さな社会で懸命に生きる子どもたちの姿から、牧野を媒介に私たち大人が学びや気づきを得る、本作の真価を改めて感じたスペシャルドラマだった。

（文＝苫とり子）