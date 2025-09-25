NY株式24日（NY時間14:29）（日本時間03:29）
ダウ平均　　　46140.29（-152.49　-0.33%）
ナスダック　　　22463.40（-110.07　-0.49%）
CME日経平均先物　45475（大証終比：+55　+0.12%）

欧州株式24日終値
英FT100　 9250.43（+27.11　+0.29%）
独DAX　 23666.81（+55.48　+0.23%）
仏CAC40　 7827.45（-44.57　-0.57%）

米国債利回り
2年債　 　3.596（+0.010）
10年債　 　4.143（+0.037）
30年債　 　4.755（+0.035）
期待インフレ率　 　2.379（+0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.748（-0.001）
英　国　　4.669（-0.011）
カナダ　　3.196（+0.008）
豪　州　　4.288（+0.025）
日　本　　1.638（-0.009）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝64.99（+1.58　+2.49%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3762.60（-53.10　-1.39%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝113735.94（+1718.60　+1.53%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1692万1633（+255693　+1.53%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ