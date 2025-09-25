ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は１５２ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式24日（NY時間14:29）（日本時間03:29）
ダウ平均 46140.29（-152.49 -0.33%）
ナスダック 22463.40（-110.07 -0.49%）
CME日経平均先物 45475（大証終比：+55 +0.12%）
欧州株式24日終値
英FT100 9250.43（+27.11 +0.29%）
独DAX 23666.81（+55.48 +0.23%）
仏CAC40 7827.45（-44.57 -0.57%）
米国債利回り
2年債 3.596（+0.010）
10年債 4.143（+0.037）
30年債 4.755（+0.035）
期待インフレ率 2.379（+0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.748（-0.001）
英 国 4.669（-0.011）
カナダ 3.196（+0.008）
豪 州 4.288（+0.025）
日 本 1.638（-0.009）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝64.99（+1.58 +2.49%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3762.60（-53.10 -1.39%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝113735.94（+1718.60 +1.53%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1692万1633（+255693 +1.53%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 46140.29（-152.49 -0.33%）
ナスダック 22463.40（-110.07 -0.49%）
CME日経平均先物 45475（大証終比：+55 +0.12%）
欧州株式24日終値
英FT100 9250.43（+27.11 +0.29%）
独DAX 23666.81（+55.48 +0.23%）
仏CAC40 7827.45（-44.57 -0.57%）
米国債利回り
2年債 3.596（+0.010）
10年債 4.143（+0.037）
30年債 4.755（+0.035）
期待インフレ率 2.379（+0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.748（-0.001）
英 国 4.669（-0.011）
カナダ 3.196（+0.008）
豪 州 4.288（+0.025）
日 本 1.638（-0.009）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝64.99（+1.58 +2.49%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3762.60（-53.10 -1.39%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝113735.94（+1718.60 +1.53%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1692万1633（+255693 +1.53%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ