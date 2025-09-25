[9.24 ELリーグフェーズ第1節](Estádio Municipal de Braga)

※28:00開始

<出場メンバー>

[ブラガ]

先発

GK 1 ルカーシュ ホルニーチェク

DF 4 シク ニアカテ

DF 14 G. Lagerbielke

DF 26 ブライト・アレイ・ムビ

MF 2 ビクトル ゴメス

MF 5 レアンドロ レロ

MF 8 ジョアン・モウティーニョ

MF 10 ロドリゴ・サラサール

MF 17 ガブリエル・モスカルド

MF 21 リカルド・オルタ

FW 9 アミーヌ・エル・ウアザニ

控え

GK 12 ティアゴ サ

GK 36 A. Bellaarouch

MF 6 ヴィトール カルヴァーリョ

MF 27 フロリアン・グリリッチュ

MF 29 ジャン=バプティスト ゴルビ

MF 33 João Marques

MF 41 Yanis da Rocha

MF 50 Diego Rodrigues

FW 18 パウ・ビクトル

FW 39 フラン ナヴァーロ

FW 72 João Aragão

FW 77 Gabri Martínez

監督

Juan Carlos Vicens Gómez

[フェイエノールト]

先発

GK 22 ティモン ヴェレンロイター

DF 2 バルト ニューコープ

DF 5 G. Smal

DF 21 アネル アフメドジッチ

DF 31 マルコム・イェン

MF 8 クインテン・ティンバー

MF 11 ゴンサロ・ボルジェス

MF 14 セム・スタイン

MF 27 G. Diarra

MF 28 O. Targhalline

FW 17 キャスパー・テングステット

控え

GK 1 ジュスティン バイロー

GK 39 L. Bossin

DF 4 渡辺剛

DF 15 J. Bos

DF 30 ジョルダン ラトンバ

DF 43 J. Plug

MF 6 ファン・インボム

MF 40 L. Valente

FW 10 サイル・ラリン

FW 23 A. Hadj Moussa

FW 32 A. Sliti

FW 36 J. Slory

監督

ロビン・ファン・ペルシー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります