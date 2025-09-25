ブラガvsフェイエノールト スタメン発表
[9.24 ELリーグフェーズ第1節](Estádio Municipal de Braga)
※28:00開始
<出場メンバー>
[ブラガ]
先発
GK 1 ルカーシュ ホルニーチェク
DF 4 シク ニアカテ
DF 14 G. Lagerbielke
DF 26 ブライト・アレイ・ムビ
MF 2 ビクトル ゴメス
MF 5 レアンドロ レロ
MF 8 ジョアン・モウティーニョ
MF 10 ロドリゴ・サラサール
MF 17 ガブリエル・モスカルド
MF 21 リカルド・オルタ
FW 9 アミーヌ・エル・ウアザニ
控え
GK 12 ティアゴ サ
GK 36 A. Bellaarouch
MF 6 ヴィトール カルヴァーリョ
MF 27 フロリアン・グリリッチュ
MF 29 ジャン=バプティスト ゴルビ
MF 33 João Marques
MF 41 Yanis da Rocha
MF 50 Diego Rodrigues
FW 18 パウ・ビクトル
FW 39 フラン ナヴァーロ
FW 72 João Aragão
FW 77 Gabri Martínez
監督
Juan Carlos Vicens Gómez
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 2 バルト ニューコープ
DF 5 G. Smal
DF 21 アネル アフメドジッチ
DF 31 マルコム・イェン
MF 8 クインテン・ティンバー
MF 11 ゴンサロ・ボルジェス
MF 14 セム・スタイン
MF 27 G. Diarra
MF 28 O. Targhalline
FW 17 キャスパー・テングステット
控え
GK 1 ジュスティン バイロー
GK 39 L. Bossin
DF 4 渡辺剛
DF 15 J. Bos
DF 30 ジョルダン ラトンバ
DF 43 J. Plug
MF 6 ファン・インボム
MF 40 L. Valente
FW 10 サイル・ラリン
FW 23 A. Hadj Moussa
FW 32 A. Sliti
FW 36 J. Slory
監督
ロビン・ファン・ペルシー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります