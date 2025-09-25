¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯vs¥Ð¡¼¥¼¥ë ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[9.24 EL¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè1Àá](Europa-Park Stadion)
¢¨28:00³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥Î¥¢¡¦¥¢¥È¥¥¥Ü¥ë
DF 5 ¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¡¦¥æ¥ó¥°
DF 17 ¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥¥å¥Ö¥é¡¼
DF 28 ¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥®¥ó¥¿¡¼
DF 30 ¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥®¥å¥ó¥¿¡¼
MF 6 ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ª¥¹¥¿¡¼¥Ï¡¼¥²
MF 8 ¥Þ¥¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥Ã¥²¥·¥å¥¿¥¤¥ó
MF 19 ¥ä¥ó¡¦¥Ë¥¯¥é¥¹¡¦¥Ù¥¹¥Æ
MF 32 ¥Ó¥ó¥Á¥§¥ó¥Ä¥©¡¦¥°¥ê¥Õ¥©
MF 44 ¥è¥Ï¥ó¡¦¥Þ¥ó¥¶¥ó¥Ó
FW 20 ¥¸¥å¥Ë¥¢¡¦¥¢¥À¥à
¹µ¤¨
GK 21 ¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥ß¥å¥é¡¼
GK 24 ¥ä¥Ë¥Ã¥¯ ¥Õ¡¼¥È
DF 29 ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥È¥í¥¤
DF 33 ¥¸¥ç¥ë¥Ç¥£¡¦¥Þ¥±¥ó¥´
DF 37 M. Rosenfelder
DF 43 B. Ogbus
MF 14 ÎëÌÚÍ£¿Í
MF 27 ¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Ø¥Õ¥é¡¼
FW 7 ¥Ç¥ê¡¼¡¦¥·¥ã¡¼¥Ï¥ó¥È
FW 18 ¥¨¥ì¥ó¡¦¥Ç¥£¥ó¥¯¥Á
FW 31 ¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥Þ¥¿¥Î¥Ó¥Ã¥Á
´ÆÆÄ
¥æ¥ê¥¢¥ó¡¦¥·¥å¥¹¥¿¡¼
[¥Ð¡¼¥¼¥ë]
ÀèÈ¯
GK 13 M. Salvi
DF 6 ¾ïËÜ²Â¸ã
DF 26 A. Barišić
DF 31 D. Schmid
DF 32 J. Adjetey
MF 5 Metinho
MF 10 ¥¸¥§¥ë¥À¥ó¡¦¥·¥ã¥¥ê
MF 21 ¥¤¥Ö¥é¥Ò¥à¡¦¥µ¥é¡¼
MF 22 ¥ì¥ª ¥ë¥í¥ï
MF 39 J. Zé
FW 23 ¥¢¥ë¥Ó¥¢¥ó ¥¢¥¤¥¨¥Æ¥£
¹µ¤¨
GK 16 T. Spycher
GK 47 T. Pfeiffer
DF 3 N. Vouilloz
DF 24 ¥Õ¥é¥Ó¥¦¥¹¡¦¥À¥Ë¥ê¥¦¥¯
DF 27 ¥±¥Ó¥ó¡¦¥ê¥å¥¨¥Ã¥°
DF 29 M. Cissé
MF 14 A. Bacanin
MF 19 M. Šotiček
MF 28 D. Kacuri
FW 7 P. Otele
FW 9 ¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥¢¥°¥Ü¥Ë¥Õ¥©
FW 17 ¥â¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥Ö¥í¥·¥ó¥¹¥
´ÆÆÄ
¥ê¥å¥É¥ô¥£¥¯ ¥Þ¥Ë¥ã¥ó
¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹