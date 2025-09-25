せ、1,280円だってえぇぇ！？【ワークマン】機能性もバッチリ♡「長袖トップス」

暑さが落ち着き、散歩やちょっとした運動がしやすい季節に突入。そんなときに頼れそうな「長袖トップス」が【ワークマン】で販売中です。デイリー使いに心強い機能性はもちろん、合わせやすいデザインを備えて1,280円（税込）とは驚きかも。普段のワンマイルから週末レジャーまで活躍させたくなりそうな魅力を、コーデと共にご紹介します。この秋頼れる相棒が見つかるかも。

異素材切り替えがアクセント！ 汗をかいてもムレにくい機能付き

【ワークマン】「レディースアクティブロングスリーブTシャツ」\1,280（税込）

散歩や軽い運動シーンにはこちらを推薦。前身頃は異素材切り替えで、シンプルなのに着るだけでこなれ感のある雰囲気になりそう。UVカット機能やサムホール仕様で日差し対策もしっかり。吸水速乾素材 & 背面に通気穴付きで汗をかいても快適に過ごせそうです。反射プリント付きで夜間の外出にも頼れそうなのも◎

スカートを合わせて、今っぽいきれいめスポーティも楽しめる

ホワイト、ライトグリーン、ピンク、ブラックの4色展開。やさしい印象のピンクは、ツヤ感のあるプリーツスカートと合わせれば大人フェミニンな雰囲気に。足元はボリュームスニーカーで甘さを引き算し、アクティブな雰囲気をプラスするとより今年らしいスタイルに仕上がりそうです。

撥水 & 防汚が頼れる！ 体型カバーも狙えそう

【ワークマン】「レディースサーバーコットンプルオーバー」\1,280（税込）

後ろが長めのデザインで腰まわりをさりげなくカバーし、スタイリングがすっきり見えそうな一枚。撥水加工や防汚の機能付きで、うっかり汚れや急な小雨にも慌てずに対応できそうな、心強さが魅力です。シンプルな見た目ながら機能性が高そうなので、日常使いはもちろんアウトドアや公園シーンにも活躍の予感。

ボーダーも揃う！ 色違いで欲しくなりそうなカラバリにも注目

ホワイトやブラックなどの無地に加えて、着るだけでコーデが決まりそうなボーダー柄もラインナップ。ベージュのオーバーオールと合わせれば、こなれたワークカジュアルに。キャップやスニーカーでさらにラフに仕上げれば、週末レジャーにもぴったりです。もちろん一枚でさらっと着ても、ジャケットやシャツを羽織った重ね着スタイルにしても◎ シーズンを問わず活躍しそうです。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K