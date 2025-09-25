ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は１３５ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式24日（NY時間13:02）（日本時間02:02）
ダウ平均 46157.35（-135.43 -0.29%）
ナスダック 22470.92（-102.55 -0.45%）
CME日経平均先物 45475（大証終比：+55 +0.12%）
欧州株式24日終値
英FT100 9250.43（+27.11 +0.29%）
独DAX 23666.81（+55.48 +0.23%）
仏CAC40 7827.45（-44.57 -0.57%）
米国債利回り
2年債 3.598（+0.012）
10年債 4.137（+0.031）
30年債 4.746（+0.027）
期待インフレ率 2.382（+0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.748（-0.001）
英 国 4.669（-0.011）
カナダ 3.197（+0.009）
豪 州 4.288（+0.025）
日 本 1.638（-0.009）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝64.83（+1.42 +2.24%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3766.60（-49.10 -1.29%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝113730.44（+1713.10 +1.53%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1691万7403（+254824 +1.53%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
