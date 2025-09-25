「ダイヤモンドバックス５−４ドジャース」（２３日、フェニックス）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）が敵地フェニックスで行われたダイヤモンドバックスに「１番・投手兼指名打者」で出場。今季最後の登板で復帰後最長の６回を投げて５安打８奪三振無失点の快投をみせたが、救援陣がリードを守り切れず、逆転サヨナラ負けを喫した。打者では３打数無安打１四球。チームの地区優勝マジックは３のままで変わらず、２位・パドレスとは１・５ゲーム差となった。大谷の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−今季最長の６回を投げ切った。

「この前までは五回までだったけど、またワンステップ踏めたのはよかった。ポストシーズンの前にこうやって、最終的なステップを踏めたのはプラスかなと思う」

−６回を投げたい理由はブルペン陣のこともあってか。

「もともと今年は５回くらいをメドに、そのくらいのボリュームで（シーズン）最後まで投げられればリハビリとしてはＯＫじゃないかな、で始まっていた。チーム状況もいろいろ加味して、昨日、『６回までいけるのであれば６回までいきたい』というミーティングはした」

−カーショーが現役引退を発表してどのように感じたか。

「僕がこっちに来る前からメジャーリーグを代表する投手。そういう選手と一緒にプレーできる機会はなかなかない。去年、今年と短い期間ではあったけど、チームメートとしてクラブハウスで一緒に過ごせたのは貴重な経験だった」