「ダイヤモンドバックス５−４ドジャース」（２３日、フェニックス）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）が敵地フェニックスで行われたダイヤモンドバックスに「１番・投手兼指名打者」で出場。今季最後の登板で復帰後最長の６回を投げて５安打８奪三振無失点の快投をみせたが、救援陣がリードを守り切れず、逆転サヨナラ負けを喫した。打者では３打数無安打１四球。チームの地区優勝マジックは３のままで変わらず、２位・パドレスとは１・５ゲーム差となった。

青く染まった敵地スタンドを熱狂させた。今季最後のリアル二刀流で圧巻の奪三振ショーを披露した。２３年秋の右肘手術後、最長の６回を投げきった大谷は「またワンステップ踏めたのはよかった」と、先発が決まっている３０日からのワイルドカードシリーズに向けて弾みをつけた。

中６日のマウンドは立ち上がりから安定した投球で四回までに５者連続を含む毎回の８奪三振。「コマンド（制球）よりもスタッフ（球質）の状態がいい。それが結果的にいいピッチングができている要因かなと思う」。最速１６２・９キロの直球を軸にした配球で長打を１本も許さず、三塁を踏ませなかった。

復帰後最多の９１球。連続無失点イニングを１６回２／３に伸ばした右腕は本拠地と化した大歓声に「すごい心強いです」と言って、笑みを浮かべた。

三回の守備で時速１７０キロのライナーを左手首付近に受けるアクシデントを乗り越えての快投。ロバーツ監督は「体力をかなり消耗したと思う。すべてを出し切ってくれた。チームにとって必要だった。ファンタスティックだった」と絶賛した。打者では１０試合ぶりの無安打だったが、六回の四球で２７試合連続出塁。後続の適時打でシーズン１４２得点目を記録した。

降板時は４点リード。２勝目の権利が発生したが、９月に入って精彩を欠く救援陣がこの日も崩れて逆転サヨナラ負け。試合後の大谷は「結果が出ていない期間は苦しいと思いますけど、前半はブルペンのおかげで勝った試合もたくさんある」と擁護。「あと少しですけど、みんなで頑張りたい」と、チーム一丸で残り５試合を戦い抜く意気込みを見せた。