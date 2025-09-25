　25日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比40円安の4万5380円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万5630.31円に対しては250.31円安。出来高は5636枚となっている。

　TOPIX先物期近は3154ポイントと前日比7.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は16.45ポイント安で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 45380　　　　　 -40　　　　5636
日経225mini 　　　　　　 45380　　　　　 -40　　　105081
TOPIX先物 　　　　　　　　3154　　　　　+7.5　　　　8853
JPX日経400先物　　　　　 28355　　　　　 +75　　　　 880
グロース指数先物　　　　　 759　　　　　　-2　　　　 282
東証REIT指数先物　　売買不成立

