日経225先物：25日2時＝40円安、4万5380円
25日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比40円安の4万5380円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万5630.31円に対しては250.31円安。出来高は5636枚となっている。
TOPIX先物期近は3154ポイントと前日比7.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は16.45ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 45380 -40 5636
日経225mini 45380 -40 105081
TOPIX先物 3154 +7.5 8853
JPX日経400先物 28355 +75 880
グロース指数先物 759 -2 282
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース