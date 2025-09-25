¡ÚÁíºÛÁª¡Ûº´Æ£Í¥»á¡¡ËÌÄ«Á¯ÌäÂê¤ò»ý¤Á½Ð¤µ¤Ê¤¤¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤Ë¶ì¸À¡ÖÈ¯¿®¤Î¾ì¤È¤·¤Æ»È¤ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡×
¡¡¸µ³°Ì³¾Ê¼çÇ¤Ê¬ÀÏ´±¤Çºî²È¤Îº´Æ£Í¥»á¤¬£²£´Æü¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚ½¡ÃË»á¤¬¼çºË¤¹¤ë¡ÖÂçÃÏ½Î¡×¤Ç¹Ö±é¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê£±£°·î£´ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¿Ê¼¡Ïº»á¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÆüËÜµ¼Ô¥¯¥é¥Ö¼çºÅ¤Î¸ø³«Æ¤ÏÀ²ñ¸å¡¢Åìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤ÇÅÞËÜÉô¼çºÅ¤Î³¹Æ¬±éÀâ²ñ¤ËÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÁê¡¢ÌÐÌÚÉÒ½¼¸µ´´»öÄ¹¡¢¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤¿¤Á¤È¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢º´Æ£»á¤Ï¿Ê¼¡Ïº»á¤¬·Ç¤²¤¿À¯ºö¤Ê¤É¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¤Ü¤¯¤Ï¾®Àô¤µ¤ó¤¬Í¥Àª¤À¤È»×¤¦¤è¡£¤Ç¤â¡¢ÄêÎÌÅª¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ÇÏÃ¤¹¤³¤È¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÇÏÃ¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡£¤³¤ì¤¬¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¯¥®¤ò»É¤·¤¿¡£
¡¡¿Ê¼¡Ïº»á¤ÎÉã¡¦¾®Àô½ã°ìÏº¸µ¼óÁê¤ÏËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤ÎÉã¡¦¶âÀµÆüÁí½ñµ¤È£²£°£°£²Ç¯¤ËÆüÄ«Ê¿¾íÀë¸À¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ËÌÄ«Á¯ÌäÂê¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¶âÁí½ñµ¤¬ºÇ¹â¿ÍÌ±²ñµÄ¡Ê£±£¹¡Á£²£±Æü¡Ë¤Ç¡Ö³Ë¤ò·è¤·¤Æ¼êÊü¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£¤½¤Î°ìÊý¡¢ÊÆ¹ñ¤¬Èó³Ë²½¤òÍ×µá¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÂÐÏÃ¤Ë±þ¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö¡ÊÁíºÛÁª¤Ç¸õÊä¼Ô¤«¤é¤Ï¡ËËÌÄ«Á¯¤È¤Î´Ø·¸¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÀÑ¶ËÅª¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿º´Æ£»á¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯ÌäÂê¤ò»ý¤Á½Ð¤µ¤Ê¤¤¿Ê¼¡Ïº»á¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¤é¡Ê¿Ê¼¡Ïº»á¤Ï¡ËÉã¡Ê¾®Àô¸µ¼óÁê¡Ë¤¬¡¢¶âÀµ²¸¤µ¤ó¤ÎÉã¡ÊÀµÆüÁí½ñµ¡Ë¤È¤ä¤Ã¤¿ÆüÄ«Ê¿¾íÀë¸À¡£¡ÊÁíºÛÁª¤Ç¡Ë¡Ø»ä¤ÏÂ©»Ò¤È¤·¤Æ¶âÀµ²¸¤µ¤ó¤ÈÆüÄ«´Ø·¸¤ÎÀµ¾ï²½¤ò¤¹¤ë¡¢ÙÇÃ×ÌäÂê¤òºÇ½ª²ò·è¤¹¤ë¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¡Ù¤È¸À¤¦¤È¡¢¤½¤ÎÊóÆ»¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂ¨»þ¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡ÊÀµ²¸»á¤ÎËå¡Ë¶âÍ¿Àµ¤µ¤ó¤äÀµ²¸»á¤¬ÆÉ¤à¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤Ç¡Ê¿Ê¼¡Ïº»á¤ÏÁíºÛÁª¤ò¡ËÈ¯¿®¤Î¾ì¤È¤·¤Æ°ìÏ¢¤Î¤È¤³¤í¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤ÈÈó¾ï¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡£µ¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¤Ë¤è¤ëÁíºÛÁª¤ÏºÇ½ªÆü¡Ê£±£°·î£³Æü¡Ë¤Þ¤Ç¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡£º´Æ£»á¤Ï¿Ê¼¡Ïº»á¤ËÁíºÛÁªÀï½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤ÞÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ëÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤É¤¦ÊóÆ»¤µ¤ì¤ÆÅÞ°÷¤ä¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¤É¤¦¿Íµ¤¤ò¼è¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤ÇÂç¾æÉ×¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
