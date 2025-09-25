きょうの為替市場はドル高が強まる中、ポンドドルは戻り売りが優勢となり、一時１．３４ドル台前半まで下落する場面も見られた。本日の下げで１００日線を下回っており、水準を維持できるが注目される。目先は直近安値１．３３３５ドル付近が下値メドとして意識される。一方、ポイド円は一時２００円台を回復していたものの、１９９円台に伸び悩む動き。ドル円の動きに追随しているようだ。



前日に９月の英ＰＭＩ速報値が発表になっていたが、アナリストは、それは経済活動の減速を示していると指摘している。今回の調査結果は英経済が低迷軌道にあるとの自身の見方を裏付け、英中銀がより速いペースで利下げに向かう可能性があると指摘。



本日はベイリー英中銀総裁のインタビュ－が伝わっていたが、英国の消費者が外食や買い物を控える傾向が強まっているとし、利下げをさらに進める必要があるとの考えを改めて示した。総裁は「金利にはまだ引き下げ余地がある。ただし、いつどの程度引き下げるかは、インフレの推移次第だ」とも述べていた。市場では年内の利下げの可能性は低いと見ており、早くても来年第１四半期の利下げを有力視している。



GBP/USD 1.3448 GBP/JPY 200.01 EUR/GBP 0.8731



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

