NY株式24日（NY時間12:15）（日本時間01:15）
ダウ平均　　　46125.46（-167.32　-0.36%）
ナスダック　　　22418.54（-154.93　-0.69%）
CME日経平均先物　45430（大証終比：+10　+0.02%）

欧州株式24日GMT16:15
英FT100　 9250.43（+27.11　+0.29%）
独DAX　 23666.81（+55.48　+0.23%）
仏CAC40　 7827.45（-44.57　-0.57%）

米国債利回り
2年債　 　3.596（+0.010）
10年債　 　4.139（+0.033）
30年債　 　4.748（+0.028）
期待インフレ率　 　2.381（+0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.748（-0.001）
英　国　　4.669（-0.011）
カナダ　　3.202（+0.014）
豪　州　　4.288（+0.025）
日　本　　1.638（-0.009）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝64.71（+1.30　+2.05%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3778.10（-37.60　-0.99%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝113364.75（+1347.41　+1.20%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1686万1873（+200414　+1.20%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ