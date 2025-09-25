ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は１６７ドル安 ナスダックも下げ幅を広げる
NY株式24日（NY時間12:15）（日本時間01:15）
ダウ平均 46125.46（-167.32 -0.36%）
ナスダック 22418.54（-154.93 -0.69%）
CME日経平均先物 45430（大証終比：+10 +0.02%）
欧州株式24日GMT16:15
英FT100 9250.43（+27.11 +0.29%）
独DAX 23666.81（+55.48 +0.23%）
仏CAC40 7827.45（-44.57 -0.57%）
米国債利回り
2年債 3.596（+0.010）
10年債 4.139（+0.033）
30年債 4.748（+0.028）
期待インフレ率 2.381（+0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.748（-0.001）
英 国 4.669（-0.011）
カナダ 3.202（+0.014）
豪 州 4.288（+0.025）
日 本 1.638（-0.009）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝64.71（+1.30 +2.05%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3778.10（-37.60 -0.99%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝113364.75（+1347.41 +1.20%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1686万1873（+200414 +1.20%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
