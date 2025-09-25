右肩痛で負傷者リスト（IL）入りしていたドジャース・佐々木が23日（日本時間24日）、チームに合流した。デーブ・ロバーツ監督は「まだ登板の役割やイニングは調整中だが、彼もその役割を受け入れてくれている」と話し、24日（同25日）からブルペン待機する。

2戦連続逆転負けなど、救援陣の整備はポストシーズン（PS）への急務となっている。マイナーでのリハビリ登板で7試合で0勝2敗、防御率6・10も、最後の2試合は“中継ぎテスト”。計2回を無安打3奪三振と好投した佐々木には、ブルペンの救世主としての期待がかかる。指揮官も「PSのロースターに入れば、3試合で2登板のような使い方もあるかもしれない」と期待を口にした。

この日のダイヤモンドバックス戦では、今季限りでの現役引退を表明したカーショーが、ブルペン待機した。ロバーツ監督は「日曜日に先発登板するが、明日はブルペン起用のラストチャンス。本人も何でもやるつもりでいる」とPSに向けた救援テストの可能性を示唆。24日の同戦でカーショー＆佐々木の救援リレーが実現し、そのままPSの秘策となる可能性が出てきた。杉浦大介通信員）