◇ナ・リーグ ドジャース4―5ダイヤモンドバックス（2025年9月23日 フェニックス）

また白星が消えた。ドジャース・大谷翔平投手（31）が23日（日本時間24日）、ダイヤモンドバックス戦に「1番・DH兼投手」で出場。6回5安打無失点の好投も、課題の救援陣が4点リードを守れず、サヨナラ負けを喫し2戦連続で2勝目を逃した。 地区優勝マジックは3のままで、勝った2位パドレスとのゲーム差は1・5に接近。本塁打王争 いでもフィリーズのカイル・シュワバー外野手（32）に1本差をつけられた。

4点リードも守れなかった。休養日を挟んで2戦連続の逆転負け。重苦しい空気の漂った球場通路で、大谷は汗を拭い、それでも仲間をかばった。

「ブルペン陣は一丸となっている。結果が出ていない期間に関しては苦しいと思う。それでも前半はブルペンのおかげで勝った試合もいっぱいある」

メジャー100試合目の登板だったレギュラーシーズン最終登板。前夜、宿泊先のホテルで首脳陣を交えてミーティングを行い「いけるのであれば6回までいきたい」と自身の希望を伝え、気合十分だった。3回に先頭のトーマスの速度105・8マイル（約170キロ）の打球が左手首付近を直撃して初安打を許したが、大事に至らず続投。投手復帰後14試合目で最多の91球、初めて6回を投げ、5安打無失点でバトンをつないだ。

だが、不調が続く救援陣が台無しにした。4―0の7回。ドライヤー、エンリケスが3失点し早くも1点差に。9回は守護神スコットが先頭からの連続四死球などで1死二、三塁から同点左犠飛を浴び、ペルドモに左前打されサヨナラ敗戦。大谷は5回無安打投球だった16日のフィリーズ戦に続き、救援陣が逆転を許して2戦連続で白星が吹き飛んだ。

（地区4連覇へ/暗雲1・5差//） 試合開始直後に本塁打で並んでいたフィリーズ・シュワバーが6試合ぶりの54号を放ち、1本差で単独トップに浮上。大谷は6回の四球で連続試合出塁を27としたが、3打数無安打に終わった。2位パドレスが勝ち、地区優勝マジックも3で足踏み。それどころか1・5ゲーム差に接近され、地区4連覇も雲行きが怪しくなってきた。

最速101・2マイル（約162・8キロ）をマークした最終登板に「ポストシーズンを前に最終的な段階を踏めたのは満足」と手応えを口にしたが、惨状の「なおド」は続く。優勝争い、本塁打王争いともに、泣いても笑っても残り5試合。「ポジティブな部分もあるし、少しうまくいってない部分もある。あと少しだけどみんなで頑張りたい」。大谷の目の奥に宿る炎は激しく燃えていた。（柳原 直之）

≪9月は救援“失敗”8度≫ドジャースは9月に入り10勝10敗。うち8敗はいずれも救援陣が失点して敗れている。5日以降の7敗はサヨナラ敗戦が4度で、直近4試合はいずれも逆転負けとなっており、救援陣の最多失点は16日のフィリーズ戦の9失点。5日以降の7敗中、大谷と山本が2試合ずつ先発して好投していた。

≪ゴームズGM 6回まで投げた理由説明 PSへ「価値のあること」≫ドジャースのブランドン・ゴームズGMは、大谷の6イニング登板に踏み切った理由を「しっかりとした基盤ができていると感じているから」と説明した。この日まで16回2/3を連続無失点で、コンディションも良好だったため「本人の体調も良く、球数も問題なければ、6回に入れることがポストシーズンに向けて価値のあることだと考えた」とした。

【大谷に聞く】

――登板予定のWCSでは1〜3戦目のどこが二刀流として適応しやすいか。

「ポストシーズンに関しては戦略的なことがあると思うので、僕の口からどうのこうのと言うつもりはない。行けと言われた時に行く準備をするのが仕事」

――カーショーが現役引退を発表して何を感じたか。

「僕がこっち（米国）に来る前からメジャーリーグを代表する投手だった。そういう選手と一緒にプレーできる機会はなかなかない。去年、今年と短い期間ではあったけど、チームメートとしてクラブハウスで一緒に過ごせたのは貴重な経験だった」