大リーグ機構（MLB）は23日（日本時間24日）、ストライクやボールの判定を機械が補助する「ロボット審判」を来季から導入すると発表した。オープン戦からポストシーズンまで全試合で適用される。

両チームとも2度、球審の判定に異議を申し立てられる「チャレンジ制度」を採用。投手、捕手と打者に権利が与えられ、判定直後に帽子またはヘルメットを叩くことで要求できる。判定が覆れば回数は減らない。

大リーグでは今春のオープン戦の一部試合や7月のオールスター戦で試験的に実施。オープン戦では1試合あたり4・1回チャレンジがあり、判定が覆ったのは52・2％だった。

ロブ・マンフレッド・コミッショナーは「全ての投球判定をテクノロジーに委ねる方式よりも、チャレンジ方式を望むという選手の強い意向が、今回の決定の重要な要因になった」との声明を発表。関係者によると日本のプロ野球では現状、導入の見込みはない。

▽ロボット審判 「自動化された（Automated）」「ボール（Ball）」「ストライク（Strike）」の頭文字を取った「ABSシステム」と呼ばれるストライクの機械判定で「ロボット審判」とも呼ばれる。19年に米国の独立リーグでプロとして初導入され、大リーグのマイナーへと波及。打者の身長などを基に機械でストライク、ボールを判定する。全投球を機械判定する方式と、球審の判定に異議を申し立てられる「チャレンジ制度」の2つがあったが、昨年「チャレンジ制度」に一本化された。