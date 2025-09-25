癒しの夜を演出！牛乳石鹸入浴料がプレミアム仕様になって贅沢泡♡

牛乳石鹸の新作入浴料「贅沢泡とろ プレミアムシリーズ」が登場です♡泡立ち・香り・保湿にこだわったプレミアム仕様で、1日頑張った自分へのご褒美タイムにぴったりです。1包40g・税込264円の手軽さで、リッチモイスト成分と天然精油が溶け込んだ、とろける泡の贅沢バスタイムを体験できます♪ぜひこの機会にチェックしてみて。

約1.4倍※のふんわり泡で包み込む

贅沢泡とろ プレミアムシリーズは、従来品比で約1.4倍※の泡立ちを実現。たっぷりのとろみ泡が肌を優しく包み込み、入浴中の保湿感も抜群です。

リッチモイスト成分配合で乾燥が気になる季節も、うるおいを長時間キープ♪

※使用法記載の方法で泡立てた直後の泡量（従来品比）

香りと無添加で心地よいバスタイム

贅沢泡とろ プレミアム 入浴料 スリーピングアロマの香り

贅沢泡とろ プレミアム 入浴料 ピオニー＆ホワイトムスクの香り

贅沢泡とろ プレミアム 入浴料 ラグジュアリーフローラルの香り

贅沢泡とろ プレミアム 入浴料 クラシックブルームの香り

香りはスリーピングアロマ、ピオニー＆ホワイトムスク、ラグジュアリーフローラル、クラシックブルームの全4種類。

調香師と共同開発した至福の香りでリラックスできます。パラベン・鉱物油・シリコーン無添加で肌にもやさしく、心と体を同時に癒せるプレミアム入浴料です♡

価格・内容と購入ポイント

贅沢泡とろ プレミアム入浴料は、1包40g・希望小売価格264円（税込）で手軽に贅沢バスタイムを楽しめます♪

泡立ち、香り、保湿成分にこだわったプレミアム仕様で、日々の疲れをやさしく包み込む牛乳石鹸の新作入浴料。

自分へのご褒美やギフトにもぴったりのアイテムです♡大切な人とシェアするのも大変おすすめです。