麻薬取締法違反の罪で起訴された俳優の清水尋也被告が24日夜、身柄を勾留されていた警視庁の東京湾岸署から保釈されました。

記者

「黒いスーツに、黒いネクタイ姿で、今、俳優の清水被告が警察署から出てきました」

午後7時15分ごろ、警視庁東京湾岸署から出てきた清水尋也被告。都内の自宅で乾燥大麻を所持した疑いで逮捕、22日に起訴され、24日に保釈されました。

俳優 清水尋也被告

「この度は申し訳ございませんでした」

謝罪の言葉を口にすると、深く頭を下げます。

俳優 清水尋也被告

「今回、私の行為によってによって多くの方々にご心配、そして、ご迷惑をおかけしてしまったこと、深くお詫び申し上げます。私の俳優としての未来に期待してくださっていた関係者の皆さま、ファンの皆様を裏切る結果となってしまったこと、心から反省しております。この度は本当に申し訳ございませんでした」

今月3日の逮捕から3週間、24日に保釈が認められた清水被告。保釈保証金は200万円だということです。

およそ15秒頭を下げ続け、その場をあとにしました。

人気俳優が逮捕された事件、この数時間前からファンも集まっていました。

ファン

「もしかしたら自分の目で見られるのは最後になるかもしれないし、やっぱり何か確かめたいっていうか、なんか見ておきたいなみたいな」

「残念でしょうがないんですけど、本当に。俳優のファンだけが知ってるような俳優さんってよりはもう、世間的にも知名度の高い俳優さんになってきてたかなっていう感じの印象」

「みすぼらしい体をしているので、自分は。乗り切れるかっていう気持ちがもう大半で、毎日、必死にアクションに臨んでたんですけど」（2023年）

2年前、アクションシーンの撮影について、こう語っていた清水被告。

2012年に映画で俳優デビューし、その後、「東京リベンジャーズ」シリーズなどの映画やドラマなどに出演する若手実力派俳優でした。

清水被告

「20歳のころ、語学留学でロサンゼルスに行ったときに初めて大麻を吸った。稼ぎが増えた24歳くらいから大麻を吸う量が多くなった」

逮捕当時、警視庁の取り調べに対し、このように供述していました。

そして、この事件で、24日、新たに2人が逮捕されました。 その1人が清水被告とともに写真に写る男、遠藤健慎容疑者です。職業は俳優で、2018年に公開された映画で清水被告と共演。2021年にはNHK大河ドラマにも出演していました。

そして、もう1人が20代の清掃アルバイトの男です。

2人は今月1日ごろ、清水尋也被告の自宅で、清水被告とともに乾燥大麻0.392グラムを所持していた疑いがもたれています。

清水被告の知人で俳優の遠藤容疑者、取り調べに対し…

遠藤健慎容疑者

「確かに尋也の家で大麻のようなものを見ましたが、それは私のものではありません」

容疑を否認しています。

一方、清水被告は…

清水尋也被告

「毎回、友人に現金を渡して大麻を買ってきてもらいました」

と、供述。警視庁は20代の男が購入していたとみています。

清水尋也被告

「私の俳優としての未来に期待してくださっていた関係者のみなさま、ファンの皆様を裏切る結果となってしまったこと、心から反省しております。この度は本当に申し訳ございませんでした」