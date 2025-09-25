プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「豚とジャガイモのソテーケチャップ和え」 「シーザーサラダ」 「カボチャのポタージュ」 の全3品。
和えて手早く作れる洋食の献立です。

【主菜】豚とジャガイモのソテーケチャップ和え
子供から大人まで楽しめるメイン料理です。

©Eレシピ


調理時間：20分
カロリー：414Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

ジャガイモ  2個
豚肉  (こま切れ)180g
＜下味＞
  酒  大さじ1
  砂糖  小さじ2
  しょうゆ  大さじ1
サラダ油  大さじ2
玉ネギ  1/4個
シメジ  1パック ニンニク  (みじん切り)1/2片分
ケチャップ  大さじ1~2
粗びき黒コショウ  適量 ドライパセリ  適量

【下準備】

ボウルで＜下味＞の材料を混ぜ合わせ、豚肉にからめる。玉ネギは縦薄切りにする。シメジは石づきを切り落として裂く。ジャガイモは皮をむき、幅5mmの棒状に切る。

©Eレシピ



【作り方】

1. フライパンに、サラダ油大さじ1を加え、ジャガイモを中火で少しかために炒め、ボウルに移す。

©Eレシピ


2. フライパンに残りのサラダ油大さじ1と玉ネギを入れて、しんなりするまで中火で炒める。

©Eレシピ


3. 豚肉とシメジ、ニンニクを加えて炒め合わせて(1)のボウルに加え、分量外の塩を振って薄く味を調える。

©Eレシピ


4. ケチャップを加えて和え、粗びき黒コショウとドライパセリを振り、器に盛る。

©Eレシピ



【副菜】シーザーサラダ
マヨネーズと粉チーズで作る手軽なレシピです。

©Eレシピ


調理時間：10分
カロリー：124Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

レタス  4枚
プチトマト  4個
＜ドレッシング＞
  粉チーズ  大さじ1.5
  マヨネーズ  大さじ1
  酢  小さじ1
  粗びき黒コショウ  少々
  ニンニク  (すりおろし)少々
  EVオリーブ油  小さじ1

【下準備】

レタスは食べやすい大きさに手でちぎって冷水に放ち、パリッとしたら水気を拭き取る。プチトマトはヘタを取り、横半分に切る。

©Eレシピ



【作り方】

1. ボウルで＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせ、レタスを加えてからめて器に盛りプチトマトを添える。

©Eレシピ



【スープ・汁】カボチャのポタージュ
カボチャと玉ネギの甘みがきいた、デザートのようなポタージュです。

©Eレシピ


調理時間：25分
カロリー：72Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

カボチャ  1/8~1/12個
玉ネギ  1/4個
水  適量 塩  適量 牛乳  大さじ2
ドライパセリ  適量

【下準備】

カボチャは種とワタを取り出し、厚さ1cmに切る。玉ネギは縦薄切りにする。

©Eレシピ



【作り方】

1. 鍋にカボチャと玉ネギを入れ、水をかぶる位まで注ぎ、中火にかける。煮たったら弱火にし、鍋に蓋をして15分煮る。

©Eレシピ


2. 粗熱が取れたらミキサーにかけてかくはんする。トロミが強ければ分量外の水を加えてゆるめ、鍋に戻し入れ、塩で味を調える。

©Eレシピ


3. 鍋を再び中火にかけて温め、器に注いで牛乳をまわし入れ、ドライパセリを振る。

©Eレシピ