【今日の献立】2025年9月25日(木)「豚とジャガイモのソテーケチャップ和え」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「豚とジャガイモのソテーケチャップ和え」 「シーザーサラダ」 「カボチャのポタージュ」 の全3品。
和えて手早く作れる洋食の献立です。
【主菜】豚とジャガイモのソテーケチャップ和え
子供から大人まで楽しめるメイン料理です。
調理時間：20分
カロリー：414Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）ジャガイモ 2個
豚肉 (こま切れ)180g
＜下味＞
酒 大さじ1
砂糖 小さじ2
しょうゆ 大さじ1
サラダ油 大さじ2
玉ネギ 1/4個
シメジ 1パック ニンニク (みじん切り)1/2片分
ケチャップ 大さじ1~2
粗びき黒コショウ 適量 ドライパセリ 適量
【下準備】ボウルで＜下味＞の材料を混ぜ合わせ、豚肉にからめる。玉ネギは縦薄切りにする。シメジは石づきを切り落として裂く。ジャガイモは皮をむき、幅5mmの棒状に切る。
【作り方】1. フライパンに、サラダ油大さじ1を加え、ジャガイモを中火で少しかために炒め、ボウルに移す。
2. フライパンに残りのサラダ油大さじ1と玉ネギを入れて、しんなりするまで中火で炒める。
3. 豚肉とシメジ、ニンニクを加えて炒め合わせて(1)のボウルに加え、分量外の塩を振って薄く味を調える。
4. ケチャップを加えて和え、粗びき黒コショウとドライパセリを振り、器に盛る。
【副菜】シーザーサラダ
マヨネーズと粉チーズで作る手軽なレシピです。
調理時間：10分
カロリー：124Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）レタス 4枚
プチトマト 4個
＜ドレッシング＞
粉チーズ 大さじ1.5
マヨネーズ 大さじ1
酢 小さじ1
粗びき黒コショウ 少々
ニンニク (すりおろし)少々
EVオリーブ油 小さじ1
【下準備】レタスは食べやすい大きさに手でちぎって冷水に放ち、パリッとしたら水気を拭き取る。プチトマトはヘタを取り、横半分に切る。
【作り方】1. ボウルで＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせ、レタスを加えてからめて器に盛りプチトマトを添える。
【スープ・汁】カボチャのポタージュ
カボチャと玉ネギの甘みがきいた、デザートのようなポタージュです。
調理時間：25分
カロリー：72Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）カボチャ 1/8~1/12個
玉ネギ 1/4個
水 適量 塩 適量 牛乳 大さじ2
ドライパセリ 適量
【下準備】カボチャは種とワタを取り出し、厚さ1cmに切る。玉ネギは縦薄切りにする。
【作り方】1. 鍋にカボチャと玉ネギを入れ、水をかぶる位まで注ぎ、中火にかける。煮たったら弱火にし、鍋に蓋をして15分煮る。
2. 粗熱が取れたらミキサーにかけてかくはんする。トロミが強ければ分量外の水を加えてゆるめ、鍋に戻し入れ、塩で味を調える。
3. 鍋を再び中火にかけて温め、器に注いで牛乳をまわし入れ、ドライパセリを振る。
