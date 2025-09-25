俳優の清水尋也被告と一緒に乾燥大麻を所持したとして、24日、俳優の遠藤健慎容疑者と、20代の男が新たに逮捕されました。3人は友人関係で、清水被告の家で大麻を使用していたとみられています。

また、清水被告が20代の男に乾燥大麻の購入を頼んでおり、このときの代金は、清水被告が支払っていたとみられています。

■内偵捜査を進める中で…2人の名前が浮上

捜査のきっかけは、今年1月に「清水被告が大麻を使用しているのではないか」という情報提供からでしたが、およそ8か月におよぶ清水被告の内偵捜査を進める中で、遠藤容疑者と20代の男の2人の名前が浮上したということです。

――この状況を見ますと、今後、捜査がさらに広がる可能性はあるんでしょうか？

小栗泉・日本テレビ特別解説委員

「捜査関係者によりますと、清水被告の自宅に残されていた吸い殻数十本には、複数人のDNAが付着していたということで、鑑定を進めるということです」

「また、清水被告らは誰から大麻を購入するのか、その入手ルートは、値段や品種で決めていたとみられていて、警視庁は複数人、売人がいるとみて、捜査を進めるとしています」

（9月24日放送『news zero』より）