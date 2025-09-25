【拡大画像へ】

バンダイナムコフィルムワークスは、「転生したら第七王⼦だったので、気ままに魔術を極めます 第2期」のBlu-ray第1巻と第2巻を発売する。Blu-ray 第1巻（特装限定版）は2026年1月28日発売。価格は21,780円、第2巻（特装限定版）は2026年2月25日発売。価格は19,800円。

ジャケットイラストは第1期に引き続き、原作コミカライズを担当している石沢庸介氏の描き下ろし。封入特典は石沢庸介氏の描き下ろしフルカラーコミックとオリジナル・サウンドトラック、ショップ別の購入特典も発表されている。

「転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます 第2期」キービジュアル

第1巻 情報詳細

【スペック】

本編 約135分(予)＋映像特典 約3分(予)／リニアPCM(ステレオ)／AVC／BD50G／16：9<1080p High Definition>

【収録本編】

第13話～第18話

【映像特典】

ノンクレジットOP／ノンクレジットED／第13話ノンクレジットVer.／第18話ノンクレジットVer.

【音声特典】

オーディオコメンタリー

【封入特典】

コミカライズ：石沢庸介 描き下ろしフルカラーコミック

「転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます」 オリジナル・サウンドトラック(1)(CD1枚）

【仕様】

コミカライズ：石沢庸介 描き下ろしデジジャケット

第2巻 情報詳細

【スペック】

本編 約135分(予)＋映像特典 約3分(予)／リニアPCM(ステレオ)／AVC／BD50G／16：9<1080p High Definition>

【収録本編】

第19話～第24話

【映像特典】

PV・CM集／第19話ノンクレジットVer.／第24話ノンクレジットVer.

【音声特典】

オーディオコメンタリー

【封入特典】

コミカライズ：石沢庸介 描き下ろしフルカラーコミック

「転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます」 オリジナル・サウンドトラック(2)(CD1枚）

【仕様】

コミカライズ：石沢庸介 描き下ろしデジジャケット

ショップ別特典

A-on STORE

【各巻特典】

第1巻購入特典：描き下ろしイラスト使用アクリルパネル（ロイド）＆場面写真使用L判ブロマイド６枚セット

※描き下ろしキャラクター：ロイド

第2巻購入特典：描き下ろしイラスト使用アクリルパネル（シルファ）＆場面写真使用L判ブロマイド６枚セット

※描き下ろしキャラクター：シルファ

Amazon.co.jp

【各巻特典】

第1巻購入特典：描き下ろしイラスト使用アクリルパネル（ロイド）＆場面写真使用L判ブロマイド６枚セット

※描き下ろしキャラクター：ロイド

第2巻購入特典：描き下ろしイラスト使用アクリルパネル（シルファ）＆場面写真使用L判ブロマイド６枚セット

※描き下ろしキャラクター：シルファ

アニメイト

【連動購入特典】

描き下ろしイラスト使用B2タペストリー＆アクリルスタンド＆ミニフォト3枚セット

※描き下ろしキャラクター：シルファ、タオ、レン

楽天ブックス

【連動購入特典】

描き下ろしイラスト使用B2タペストリー＆場面写真使用L判ブロマイド10枚セット

※描き下ろしキャラクター：シルファ、タオ

※特典対象外設定の商品がある場合がございます。特典付き商品であることをご確認の上、ご購入ください。

※各特典は、無くなり次第終了となります。予めご了承ください。

※対象法人であっても、一部取扱の無い店舗がある場合がございます。

※特典の有無についての詳細、商品の品揃えなどに関しては各店舗へご確認をお願いいたします。

※特典は商品購入時にお渡しします。

※特典は予告なく変更となる場合がございます。

【作品概要】

魔術に大切なものは、“家柄“・”才能“・”努力“……。

魔術を深く愛しながらも、血筋と才能に恵まれずに非業の死を遂げた“凡人“の魔術師。

死の間際に「もっと魔術を極め、学びたかった」と念じた男が転生したのは、

強い魔術の血統を持つサルーム王国の第七王子・ロイドだった。

過去の記憶はそのままに、完璧な血筋と才能を備えながら生まれ変わった彼は、前世では成しえなかった想いを胸に、

桁外れの魔力で“気ままに魔術を極める“無双ライフをエンジョイする！

ロードスト領でのギザルムとの戦いで見事勝利したロイド達。

魔術への探求心が止まらないロイドが次に目を付けたのは『神聖魔術』！

神聖魔術を習うため、教会を訪れるロイド達だが……？

原作シリーズ累計発行部数800万部突破の異世界魔術バトルファンタジーアニメが、いよいよ新章の“教会編”に突入！

(C)謙虚なサークル・講談社／「第七王⼦」製作委員会