「転生したら第七王⼦だったので、気ままに魔術を極めます 第2期」Blu-ray発売決定。特典情報などを発表
バンダイナムコフィルムワークスは、「転生したら第七王⼦だったので、気ままに魔術を極めます 第2期」のBlu-ray第1巻と第2巻を発売する。Blu-ray 第1巻（特装限定版）は2026年1月28日発売。価格は21,780円、第2巻（特装限定版）は2026年2月25日発売。価格は19,800円。
ジャケットイラストは第1期に引き続き、原作コミカライズを担当している石沢庸介氏の描き下ろし。封入特典は石沢庸介氏の描き下ろしフルカラーコミックとオリジナル・サウンドトラック、ショップ別の購入特典も発表されている。
「転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます 第2期」キービジュアル
第1巻 情報詳細
【スペック】
本編 約135分(予)＋映像特典 約3分(予)／リニアPCM(ステレオ)／AVC／BD50G／16：9<1080p High Definition>
【収録本編】
第13話～第18話
【映像特典】
ノンクレジットOP／ノンクレジットED／第13話ノンクレジットVer.／第18話ノンクレジットVer.
【音声特典】
オーディオコメンタリー
【封入特典】
コミカライズ：石沢庸介 描き下ろしフルカラーコミック
「転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます」 オリジナル・サウンドトラック(1)(CD1枚）
【仕様】
コミカライズ：石沢庸介 描き下ろしデジジャケット
第2巻 情報詳細
【スペック】
本編 約135分(予)＋映像特典 約3分(予)／リニアPCM(ステレオ)／AVC／BD50G／16：9<1080p High Definition>
【収録本編】
第19話～第24話
【映像特典】
PV・CM集／第19話ノンクレジットVer.／第24話ノンクレジットVer.
【音声特典】
オーディオコメンタリー
【封入特典】
コミカライズ：石沢庸介 描き下ろしフルカラーコミック
「転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます」 オリジナル・サウンドトラック(2)(CD1枚）
【仕様】
コミカライズ：石沢庸介 描き下ろしデジジャケット
ショップ別特典
A-on STORE
【各巻特典】
第1巻購入特典：描き下ろしイラスト使用アクリルパネル（ロイド）＆場面写真使用L判ブロマイド６枚セット
※描き下ろしキャラクター：ロイド
第2巻購入特典：描き下ろしイラスト使用アクリルパネル（シルファ）＆場面写真使用L判ブロマイド６枚セット
※描き下ろしキャラクター：シルファ
Amazon.co.jp
【各巻特典】
第1巻購入特典：描き下ろしイラスト使用アクリルパネル（ロイド）＆場面写真使用L判ブロマイド６枚セット
※描き下ろしキャラクター：ロイド
第2巻購入特典：描き下ろしイラスト使用アクリルパネル（シルファ）＆場面写真使用L判ブロマイド６枚セット
※描き下ろしキャラクター：シルファ
アニメイト
【連動購入特典】
描き下ろしイラスト使用B2タペストリー＆アクリルスタンド＆ミニフォト3枚セット
※描き下ろしキャラクター：シルファ、タオ、レン
楽天ブックス
【連動購入特典】
描き下ろしイラスト使用B2タペストリー＆場面写真使用L判ブロマイド10枚セット
※描き下ろしキャラクター：シルファ、タオ
魔術に大切なものは、“家柄“・”才能“・”努力“……。
魔術を深く愛しながらも、血筋と才能に恵まれずに非業の死を遂げた“凡人“の魔術師。
死の間際に「もっと魔術を極め、学びたかった」と念じた男が転生したのは、
強い魔術の血統を持つサルーム王国の第七王子・ロイドだった。
過去の記憶はそのままに、完璧な血筋と才能を備えながら生まれ変わった彼は、前世では成しえなかった想いを胸に、
桁外れの魔力で“気ままに魔術を極める“無双ライフをエンジョイする！
ロードスト領でのギザルムとの戦いで見事勝利したロイド達。
魔術への探求心が止まらないロイドが次に目を付けたのは『神聖魔術』！
神聖魔術を習うため、教会を訪れるロイド達だが……？
原作シリーズ累計発行部数800万部突破の異世界魔術バトルファンタジーアニメが、いよいよ新章の“教会編”に突入！
