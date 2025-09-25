か、かんわいいいッ♡【ダイソー】見つけたら即カゴしたい！「キーホルダー」

キーホルダーをジャラ付けするのがトレンドの今。可愛いものをプチプラでゲットできればラッキーかも。そこで今回は、シンプルなバッグやポーチに付けるだけで、たちまち気分が上がりそうなキーホルダーを【ダイソー】からピックアップします。キュートなお花やレトロなクリームソーダのデザインが可愛い、大人女性も取り入れやすいキーホルダーが登場。店頭で出会えたら即カゴがおすすめです。

フラワービーズが大人可愛いアクセントに

【ダイソー】「フラワービーズキーホルダー」\220（税込）

フラワービーズの付いたキーホルダーは、透け感と淡いブルーやパープルが上品。シンプルなバッグに付けるだけで、周りと差がつくアクセントに。ミドル世代も気負わず取り入れやすそうです。カラーはこちらの白のほか、ピンクもラインナップ。

リアルで飲みたくなりそう！ クリームソーダのキーホルダー

【ダイソー】「キーホルダー（アイスフロート B）」\220（税込）

おいしそうなクリームソーダをモチーフにしたキーホルダー。グラスの中には、細かな気泡まで再現されていて、まるで本物のよう。トップにはアイスとさくらんぼ、ストローも付いていて、どこか懐かしいレトロ喫茶の雰囲気に。バッグやポーチに付ければ、遊び心をプラスできそう。

シンプルながらも存在感を放つレモンキーホルダー

【ダイソー】「アクリルキーホルダー（フルーツ）」\110（税込）

こちらは透明感のあるアクリルに描かれたようなレモンモチーフが爽やか。鮮やかなイエローとフレッシュなグリーンのカラーが映えて、持ち歩くだけで明るい気分になれそう。クリア素材なのでどんなカラーのバッグにも馴染み、ほどよくアクセントになるのがうれしい。

見ているだけで癒されそうなクマのキーホルダー

【ダイソー】「アニマルキーチェーン（めかくし クマ）」\220（税込）

@ftn_picsレポーターのとも*さんが「隠した手の中のつぶらな瞳が可愛い」と絶賛したクマのキーホルダー。お茶目な目隠しポーズが愛らしく、持っているだけで気持ちを和ませてくれます。シックなバッグに合わせても遊び心をプラスできそう。

