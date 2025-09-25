¡ÚµÜÅç¥Ü¡¼¥È¡¦£Ð£Çµ¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¡Û½¡¹Ô¼£ºÈ¤¬ÃÏ¸µ¤Ç£Çµ½é¾¡Íø¡ÖµÜÅç¤Ç¿å¿Àº×¤òµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡½¡¹Ô¼£ºÈ¡Ê£²£¸¡á¹Åç¡Ë¤¬£²£´Æü¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹µÜÅç¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à£Çµ¡ÖÂè£±£²²ó¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¡×£²ÆüÌÜ£·£Ò¤Ç¥¤¥ó¤«¤éÆ¨¤²¤Æ£±Ãå¡££Çµ½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¡Ö£±Ãå¤¬¼è¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¶ÛÄ¥¤·²á¤®¤Æ£±¼þ£²£Í¤Ï°ÕÌ£Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¥¿¡¼¥ó¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡££³ÆüÌÜ¤«¤é¤Ï¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤È»×¤¦¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¡£
¡¡¿å¿Àº×¤Ç¤ÏÀèÇÚ¤Î¼Â¿¹ÈþÍ´¤é¤È¤È¤â¤Ë¿åÌÌ¤Ë¥É¥Ü¥ó¡£¡ÖÃÏ¸µ¤Ç¿å¿Àº×¤òµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£½¸Ãæ¤òÀÚ¤é¤µ¤º¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ÏÍ½ÁªÆÍÇË¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£