¡ÚµÜÅç¥Ü¡¼¥È¡¦£Ð£Çµ¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ûº´Æ£¹Ò¡¡¤¸¤ï¤êµ¡ÎÏ¥¢¥Ã¥×¡ÖÉÙ»Î»³¤Ï£µ¹çÌÜ¤«¤é¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹µÜÅç¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à£Çµ¡ÖÂè£±£²²ó¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤Ï£²£´¡¢Í½Áª£²ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡º´Æ£¹Ò¡Ê£²£µ¡áºë¶Ì¡Ë¤Ï£µ£Ò¡¢¥¤¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¸å¼ê¤Ë²ó¤ë¤â²¿¤È¤«Æ¨¤²¤Æ£±Ãå¤ò»à¼é¤·¤¿¡£¡ÖÂ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÅ¸³«¡£¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤ÏÉé¤±¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ä¾Àþ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¯¤ÆÃ¯¤Ë¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï²¿¤ÇÃÙ¤ì¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÉÔËþ¤²¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö½éÆü¤Î£³¹çÌÜ¤«¤é£µ¹çÌÜ¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÅÐ»³¤Ç¤¤½¤¦¡£ÉÙ»Î»³¤Ï£µ¹çÌÜ¤«¤é¤Ç¤¹¤«¤é¡×¡£Äº¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ°ìÊâ°ìÊâ¡¢Á°¿Ê¤¹¤ë¡£