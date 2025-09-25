ÃæÂ¼Æü¸þ

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹µÜÅç¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à£Ç­µ¡ÖÂè£±£²²ó¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤Ï£²£´¡¢Í½Áª£²ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£

¡¡ÃæÂ¼Æü¸þ¡Ê£²£¶¡á¹áÀî¡Ë¤Ïº£Ç¯£±£´Í¥½Ð£¶£Ö¡£¤½¤Î°ìÊý¤ÇºÇ¶á£²Áö¤Î£Ç­µÀï¤Ç¤ÏÍ½ÁªÍî¤Á¡£¡Öµ­Ç°¤Ç¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤µ¤ì¤¿¤±¤Éµ­Ç°¤Ç¤·¤«ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£ËÍ¤Ïº´²ì»°½Æ»Î¤Î¥µ¥À¡ÊÄê¾¾Í¦¼ù¡Ë¡¢¡ÊËö±Ê¡ËÏÂÌé¡¢¡Ê¾ï½»¡ËÏ¡¤ß¤¿¤¤¤ËÅ·ºÍ¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ËÍ¤ÏËÞºÍ¥¿¥¤¥×¡£¿¹¹â°ì¿¿¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡Ø£Ç­µ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤Î®¤ì¤òºî¤ì¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¹áÀî¤Î¼ã¼êÁª¼ê¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡×¤È¹â¤¤°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡½éÆü¥É¥ê¡¼¥àÀï£¶Ãå¤Ç·Þ¤¨¤¿£²ÆüÌÜ¤Ï£³¡¢£±¥³¡¼¥¹¤«¤é£¶¡¢£±Ãå¡£¡ÖÁ´Á³²¡¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤â¤Ê¤¤¡£Â­¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢º£¤Î¤È¤³¤íÉáÄÌ¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£À°È÷»Î¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¡×¤È½®Â­¤ÏÈùÌ¯¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖË¾¤ß¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤éÄì¾å¤²¤¹¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡×¡£¾¡Éé¤ÎÍ½Áª¸åÈ¾¤Ë¸þ¤±¤Æ¤·¤Ã¤«¤êµ¡ÎÏ¤ò°ú¤­¾å¤²¤ë¡£