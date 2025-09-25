BIÉDE新作トートバッグ「INU」登場♡犬の耳モチーフが愛らしい

猫耳モチーフの「NEKO」で話題を集めたBIÉDE（ビエダ）から、待望の新作トートバッグ「INU」が誕生しました。柔らかなソフトグレインレザーを採用し、犬の垂れた耳をモチーフにした独創的なデザインが魅力♡14インチMacBook Proが収納できる実用性も兼ね備えています。ブラックカラーで展開され、シンプルながらも存在感のある仕上がりに。発売は10月4日（土）、南青山と公式オンラインストアほかで販売されます。

犬耳モチーフの新作「INU」

「INU」は犬の耳の丸みや垂れ感をバッグの両サイドに落とし込み、遊び心と上質さを融合させたトートバッグです。

両耳部分はポケットとして機能し、サングラスや小物の収納に便利。ソフトグレインレザーを使用したなめらかな質感が高級感を演出し、ブラック一色の展開でどんなスタイルにもマッチします。

14インチMacBook Pro（W31.3×H22.2cm）も入るサイズ感で、デイリーからビジネスシーンまで幅広く活躍してくれます。

秋冬のAROMATIQUE新作“Addicted Mood”で日常に特別な装い

クリエイティブな世界観とコラボレーション

ビエダの新作発表は独自のストーリー制作から始まり、ブランドの世界観を関係者全員で共有して撮影に臨むのが特徴。

今回の「INU」では、長引く夏の都市カフェを舞台に、犬と人がチェスを指しながらアイデンティティを語る幻想的な物語が添えられました。

ヴィジュアルは外苑前のcafé paro paroで撮影され、工藤司やNANIKA STUDIOといったクリエイター陣が参加。

音楽にはエリック・サティの楽曲が取り入れられ、芸術性の高い作品となっています。

価格・仕様・発売情報まとめ

「INU」はブラックカラー1色展開。価格は49,500円（税込）で、長さ調節や取り外し可能なショルダーストラップが付属します。14インチMacBook Proが収納できるサイズで、機能性も◎。

発売は10月4日（土）より、南青山の「BIÉDE MINAMIAOYAMA（STEIN BOX内）」と公式オンラインストアにて開始。

全国の公式取扱店でも順次展開予定です。詳細は公式サイトやInstagramで確認できます。

個性と実用性を兼ね備えた「INU」で毎日をアップデート♡

BIÉDEの新作「INU」は、犬耳モチーフというユーモラスな発想と、洗練されたレザー素材が融合した特別なバッグ。

遊び心をプラスしながらも、パソコン収納や実用性も兼ね備えているのが魅力です。シンプルなブラックだからこそコーディネートを選ばず、毎日のスタイルに寄り添ってくれます。

感性を刺激するバッグで、あなたらしいファッションを楽しんでみませんか♪