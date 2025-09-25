【洪水警報】鹿児島県・枕崎市に発表 25日00:42時点
気象台は、午前0時42分に、洪水警報を枕崎市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を枕崎市に発表しました。
大隅地方では、25日明け方まで土砂災害に警戒してください。薩摩地方では、25日明け方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■鹿屋市
□大雨警報
・土砂災害
25日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 25日未明
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
25日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
25日明け方にかけて警戒
■志布志市
□大雨警報
・土砂災害
25日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 25日未明
■大崎町
□大雨警報
・土砂災害
25日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 25日未明
■東串良町
□大雨警報
・土砂災害
25日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 25日未明
■錦江町
□大雨警報
・土砂災害
25日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 25日未明
■南大隅町
□大雨警報
・土砂災害
25日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 45mm
ピーク時間 25日未明
■肝付町
□大雨警報
・土砂災害
25日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 25日未明