気象台は、午前0時42分に、洪水警報を枕崎市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を枕崎市に発表しました。

【洪水警報】鹿児島県・枕崎市に発表 25日00:42時点

大隅地方では、25日明け方まで土砂災害に警戒してください。薩摩地方では、25日明け方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■鹿屋市
□大雨警報
・土砂災害
　25日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　25日未明

■枕崎市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　25日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　25日明け方にかけて警戒

■志布志市
□大雨警報
・土砂災害
　25日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　25日未明

■大崎町
□大雨警報
・土砂災害
　25日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　25日未明

■東串良町
□大雨警報
・土砂災害
　25日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　25日未明

■錦江町
□大雨警報
・土砂災害
　25日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　25日未明

■南大隅町
□大雨警報
・土砂災害
　25日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　45mm
　ピーク時間　25日未明

■肝付町
□大雨警報
・土砂災害
　25日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　25日未明