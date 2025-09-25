¡Ú¤Ò¤Æù¤Ç¾Æ¤Æù⁉¡Û¥È¥ì¡¼¤Çº®¤¼¤Æ¥Ñ¥«¥Ã¤È¾Æ¤¯¤À¤±¡£Àö¤¤ÊªÉÔÍ×¤Î³×Ì¿¥ì¥·¥Ô¤È¤Ï¡©
ÃÍÃÊ¤¬¼ê¤´¤í¤Ç¡¢Ä´Íý¤·¤Æ¤â½À¤é¤«¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¡Ö¤Ò¤Æù¡×¡£
¤½¤Î¡Ö¤Ò¤Æù¡×¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¡Ö¾Æ¤Æù¡×¤¬¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡¤½¤ì¤â¡¢¤Ò¤Æù¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥È¥ì¡¼¡×¤ÎÃæ¤Çº®¤¼¤ë¤À¤±¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥Ñ¥«¥Ã½Ð¤·¤Æ¾Æ¤¯¤À¤±¤Ç´°À®¡Á¡£Àö¤¤¤â¤Î¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â´ÊÃ±¡¢³Ú¥Á¥ó¢ö
¿©¤Ù¤ë¤ÈÌ£¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¡¢½À¤é¤«¤¯¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¡Ö¥¶¡¦¾Æ¤Æù¡×¡£¤³¤Î¡Ö¤Ò¤Æù¾Æ¤Æù¡×¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ø¤Ò¤Æù¾Æ¤Æù¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
ºàÎÁ¡Ê£²¿ÍÊ¬¡Ë
¹ç¤¤¤Ó¤Æù¡Ä250£ç
¥µ¥é¥ÀºÚ¤ÎÍÕ¡Ä8Ëç
¤Í¤®¡Ä10cm¡ÊÌó20£ç¡Ë
¡Ò£Á¡Ó
¾®ÇþÊ´¡ÄÂç¤µ¤¸2
±ö¡Ä¾®¤µ¤¸1/4
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î¤¹¤ê¤ª¤í¤·¡Ä¾®¤µ¤¸1
¤·¤ç¤¦¤¬¤Î¤¹¤ê¤ª¤í¤·¡Ä¾®¤µ¤¸1
¤³¤·¤ç¤¦¡Ä¾®¤µ¤¸1/4
¡Ò£Â¡Ó
º½Åü¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸2
¤·¤ç¤¦¤æ¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸2
¿å¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸2
¤´¤ÞÌý¡Ä¾®¤µ¤¸1/2
ºî¤êÊý
¡Ê£±¡Ë¤Í¤®¤ÏÄ¹¤µ¤òÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ê¡¢½Ä¤ËÀÚ¤êÌÜ¤òÆþ¤ì¤Æ¤·¤ó¤ò½ü¤¯¡£½Ä¤Ë¤»¤óÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¿å¤Ë¤µ¤é¤·¡¢¿å¤±¤ò¼è¤ë(¤·¤é¤¬¤Í¤®)¡£¤Ò¤Æù¤Ï¥È¥ì¡¼¡ÊÌó12¡ß20Ñ¡Ë¤ËÆþ¤ì¤¿¤Þ¤Þ£Á¤ò½ç¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç²¡¤µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë30ÉÃ¤Û¤Éº®¤¼¤ë¡£¥È¥ì¡¼¤Ë²¡¤·¤Ä¤±¤Ê¤¬¤éÊ¿¤é¤Ë¤·¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÇÀ×¤ò¤Ä¤±¤Æ2¤Ä¤ËÊ¬¤±¤ë¡£B¤Ïº®¤¼¤ë¡£
¡Ê£²¡Ë¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌý¤ò¹¤²Æþ¤ì¡¢¡¤Î¤Ò¤Æù¤ò¥È¥ì¡¼¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤ÆÆþ¤ì¡¢·Á¤òÀ°¤¨¤ë¡£Ãæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢3¡Á4Ê¬¾Æ¤¤¤ÆÊÖ¤·¡¢2Ê¬¾Æ¤¯¡£½Ð¤Æ¤¤¿»é¤ò¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ª¥ë¤Ç¿¡¤¯¡£
¡Ê£³¡Ë£Â¤ò²Ã¤¨¡¢1Ê¬¤Û¤ÉÆù¤Ë¤«¤é¤á¤ë¡£¼è¤ê½Ð¤·¤Æ°ìÀÚ¤ì¤ò2¡Á3ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ê¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£¥µ¥é¥ÀºÚ¡¢¡¤Î¤·¤é¤¬¤Í¤®¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¥µ¥é¥ÀºÚ¤ÇÆù¤È¤Í¤®¤ò´¬¤¤¤Æ¿©¤Ù¤ë¡£
¥È¥ì¡¼¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä¥µ¥¤¥º¤¬°ã¤¦¤È¤¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ò¤Æù¤ÈA¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¡¢£²¤Ä¤ËÊ¬¤±¤Æ¤«¤é¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÆþ¤ì¤ÆÌó£¶¡ß10cm¤º¤Ä¤ËÀ®·Á¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£