NY株式24日（NY時間11:05）（日本時間00:05）
ダウ平均　　　46318.57（+25.79　+0.06%）
ナスダック　　　22558.86（-14.61　-0.06%）
CME日経平均先物　45605（大証終比：+185　+0.41%）

欧州株式24日GMT15:05
英FT100　 9264.17（+40.85　+0.44%）
独DAX　 23692.97（+81.64　+0.35%）
仏CAC40　 7843.68（-28.34　-0.36%）

米国債利回り
2年債　 　3.592（+0.006）
10年債　 　4.129（+0.023）
30年債　 　4.741（+0.022）
期待インフレ率　 　2.384（+0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.744（-0.005）
英　国　　4.673（-0.007）
カナダ　　3.202（+0.014）
豪　州　　4.288（+0.025）
日　本　　1.638（-0.009）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝64.63（+1.22　+1.92%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3784.80（-30.90　-0.81%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝113829.13（+1811.79　+1.62%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1693万3221（+269522　+1.62%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ