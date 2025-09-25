ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は小幅高 ナスダックは小幅安
NY株式24日（NY時間11:05）（日本時間00:05）
ダウ平均 46318.57（+25.79 +0.06%）
ナスダック 22558.86（-14.61 -0.06%）
CME日経平均先物 45605（大証終比：+185 +0.41%）
欧州株式24日GMT15:05
英FT100 9264.17（+40.85 +0.44%）
独DAX 23692.97（+81.64 +0.35%）
仏CAC40 7843.68（-28.34 -0.36%）
米国債利回り
2年債 3.592（+0.006）
10年債 4.129（+0.023）
30年債 4.741（+0.022）
期待インフレ率 2.384（+0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.744（-0.005）
英 国 4.673（-0.007）
カナダ 3.202（+0.014）
豪 州 4.288（+0.025）
日 本 1.638（-0.009）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝64.63（+1.22 +1.92%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3784.80（-30.90 -0.81%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝113829.13（+1811.79 +1.62%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1693万3221（+269522 +1.62%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
