優しいのは最初だけ？交際後に冷たくなる男性に見られる「初期サイン」
出会った頃はすごく優しいのに、付き合い始めてから急に冷たくなる男性っているはず。そういうタイプに引っかからないためには、交際前に小さなサインを見抜くことが大切です。そこで今回は、そんな交際後に冷たくなる男性に見られる「初期サイン」を紹介します。
SNSはマメなのに、あなたへの連絡は後回し
「SNSは更新してるのに、LINEは既読スルーことが多い…」
こんなギャップが続く男性は要注意。優先順位をつけたときに、あなたへの対応が後回しになっている可能性があります。最初は“照れ”や“忙しさ”に見えても、交際後は単に冷淡だったことに気付かされるでしょう。
決め事を全部あなたに丸投げする
デートの店や時間を「任せるよ」と言う男性は、一見優しいようで実は主体性がないケースも。
小さな“境界線”を平気で越えてくる
まだ付き合ってもいないのに予定を詮索したり、軽い冗談のつもりで下げ発言をしてきたりする男性も要注意なタイプ。
こうした境界線を軽視する態度は、後に冷淡さや雑な扱いにつながりがち。もし「それ嫌だな」と伝えたときに、受け止め方や態度が変わらないなら注意が必要です。
優しいのは最初だけの男性に振り回されないためには、交際前の段階で今回挙げたサインを見逃さないことが大切。早く気づくことができれば、「こんなはずじゃなかった」と後悔する確率をぐっと減らせますよ。
