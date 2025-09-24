１回だけの過ちのつもりが…。男性が本気モードの不倫に陥る「瞬間」

男性としてはたった１度の過ちのつもりだった女性との関係。

でも、気づけば本気モードになってしまって切るに切れない関係になってしまうことも。

そこで今回は、そんな風に男性が本気モードの不倫に陥る「瞬間」を紹介します。

妻よりも不倫相手の女性の方が自分の支えになると感じた時


たった１度の過ち、本人としては遊びで終わらせるつもりであっても、相手の女性の献身性や相性の良さにハマってしまう男性は少なくありません。

特に妻との関係が冷えかかっている時期だと、不倫相手の女性の方が「自分の支えになってくれそう」と感じて自分の方から関係を求めていくようになってしまうのです。

そうなると、自然と不倫相手の女性のパーソナリティに興味を持つようになり、精神的なつながりも求めるようになっていくでしょう。

不倫相手の女性に嫉妬を覚えた時


本人としては遊びで終わらせるつもりであっても、不倫相手の女性に他の男の影を感じると急に嫉妬心が駆り立てられる男性も。

そして、それをきっかけに不倫関係にのめり込んでいくことも少なくありません。

不倫相手の女性が誰と付き合っていようが本来は自分に関係なかったはずなのに、急に独占欲が湧いてしまうのでしょう。

今回紹介したようなことを転機に不倫にどっぷりハマってしまう男性は少なくないので、結婚後は夫とのコミュニケーションを大事にしつつ、不審な動向などがないか日頃から十分に警戒していきましょうね。

