気まずさゼロ！好きじゃない男性からのアプローチ“好感度を上げる”対応テク
好きでもない男性からアプローチされたとき、つい「どう返せばいいの？」と悩んでしまうはず。冷たく断れば角が立つし、曖昧にすれば逆にこじれる…。でも、対応次第で“むしろ好感度が上げる”こともできるんです。そこで今回は、そんな対応テクを紹介します。
「友達として大切にしたい」と肯定から入る
「恋愛感情はないけど、人としては尊敬している」というメッセージを伝えましょう。いきなり否定ではなく、まずは肯定することで、男性の自尊心を守れます。人間関係を大切にできる姿勢は、恋愛だけでなく職場や友人関係でも“信頼できる人”として映ります。
断るときは“早く＆ハッキリ”でむしろ誠実さが伝わる
返事を引き延ばすと男性の期待値が膨らみ、結果的にダメージが大きくなります。「ありがとう、でも私はこう思ってる」と自分の気持ちにフォーカスして短く伝えるのがベスト。スパッと答えられる女性は、むしろ「潔い」「誠実」と評価されやすいんです。
男性のプライドを守りつつ“余白”を残す
「今は恋愛を考えてないんだ」「他のことに集中したい」など、男性のアプローチを否定しない伝え方を選ぶのもカギ。男性にとっては「タイミングの問題」と受け止めやすく、無用なわだかまりを残しません。将来的に友人関係として続く可能性も高まります。
好きじゃない男性からのアプローチは気まずいものですが、対応の仕方ひとつで「断ったのに印象が良い女性」になれます。断る場面こそ人柄が出るからこそ、スマートな対応であなたの好感度を高めてくださいね。
🌼正直めんどいけど…。興味のない男のアプローチを「上手にかわす」方法