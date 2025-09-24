怪しむべきです。既婚男性が不倫相手にする「不可解な行動」
不倫している男性は相手の女性に既婚者であることを隠そうとするものですが、どうしても客観的に見て怪しい行動をしているもの。
そこで今回は、既婚男性が不倫相手にする「不可解な行動」を紹介します。
スマホの通知を一切無視する
一緒にいる時にスマホの通知を一切無視し続ける男性は既婚者の可能性が高いです。
「どうせ仕事関係の連絡だから」と言うことが多いでしょうが、実際は妻からの連絡だったと言うことはよくあること。
住まいを教えてくれない
どこに住んでいるかをハッキリと言わない男性も既婚者の可能性があります。
きっと自宅の近所に不倫相手の女性に来てもらいたくないのでしょう。
また、自宅に招いてくれないのは当然のこと、デートする場所も特定の地域になることも少なくありません。
平日の夜にしか会えない
平日の夜にしか会えない男性も、既婚者の可能性が高いでしょう。
週末は妻や家族と過ごすため、いろいろな言い訳をされて会えないことが続くものです。
また、そういう男性は泊まりでのデートやイベント日のデートもできない傾向もあります。
もし交際中の男性の行動が今回紹介した内容と合致するなら、知らない内に不倫相手となっている可能性があるので注意してくださいね。
