彼の行動が怪しい…。浮気を疑うべき「違和感サイン」
「なんか最近の彼、ちょっと変かも…」と感じたことはありませんか？浮気の痕跡は日常のちょっとした行動に表れるもの。特にデジタル時代の今は、スマホやSNSでの振る舞いに違和感が出やすいんです。そこで今回は、彼の浮気を疑うべき「違和感サイン」を紹介します。
スマホを肌身離さなくなる
それまで無造作に置いていたスマホを、トイレやお風呂のときまで持ち歩くようになったら要注意。通知音に過敏に反応したり、画面を下向きにして置いたりするのも同様に注意が必要です。「見られたら困る何か」があるとき、男性はスマホをまるで命綱のように扱います。
急にファッションや生活習慣を変える
今まで気にしていなかった香水をつけるようになったり、帰宅後すぐにシャワーを浴びるようになったり…。これらは外で誰かと会っているからこその“身だしなみリセット”の可能性大です。さらに、服をすぐ洗濯機に入れるなど生活習慣が急に変わるのも見逃せません。
発言の辻褄が合わなくなる
「この前何て言ったっけ？」と自分の発言を確認してきたり、前に聞いた話と内容が微妙に違ったり。話の矛盾が増えてきたら、“何か隠していることがある”というサインかもしれません。浮気中の男性はその場しのぎの言い訳を繰り返すため、自分でも記憶が曖昧になるんです。
浮気を見抜くコツは“直感＋行動の変化”。その違和感を無視せず、未来の自分を守る判断につなげていきましょうね。
🌼とにかく自己中。女遊びや不倫するリスクが高い男性の「特徴」とは