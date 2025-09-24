男性から「モテるでしょ？」と聞かれたら？好印象を与える“受け答え”とは
男性から「モテるでしょ」と聞かれた時、相手が特に意中の男性だった場合、どう答えるかはかなり重要です。
そこで今回は、そんな時に好印象を与える“受け答え”を紹介します。
まずは恥ずかしげな表情を見せる
意中の男性から「モテるでしょ？」と聞かれたら、まずは答える前に照れているような恥ずかしげな表情を見せましょう。
ピュアな印象を与えることができますし、男性は意外と女性の恥ずかしげな表情に心惹かれるので、「かわいい」と思ってもらえる可能性が高いです。
謙遜して「そんなことないよ」と答える
意中の男性から「モテるでしょ？」と聞かれたら、「そんなことないよ」と答えて謙遜する様子を見せることも大事です。
でも、ここで「だって私は…」と自分のモテないエピソードを披露しないように要注意。
モテないエピソードを披露したところで双方に何の得もないので、答えを続けるなら「そう言ってくれて嬉しい」と感謝を示すことがポイントになります。
もし意中の男性から「モテるでしょ？」と聞かれた際には、ぜひ今回紹介した方法で好印象を与えていきましょうね。
