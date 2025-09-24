軽やかなのに秋っぽい！洒落感UPも“おば見え”防止も叶う【秋の鉄板アイテム】３選
朝晩は涼しいのに、昼間はまだ汗ばむことも…。そんな毎日、“何を着ればいいの？”と迷って夏服のまま過ごしていませんか？実はそんな季節感のなさが“おば見え”を加速させているかも…。暑さはしのぎつつ、秋っぽさを先取りできる「残暑×秋映え」コーデの秘訣は“素材”と“色”です。そこで今回は、洒落感UPも“おば見え”防止も叶う【秋の鉄板アイテム】を紹介します。
“とろみ素材×ブラウン”ノースリーブで秋モードに
気温が高い日はまだノースリーブが活躍しますが、鮮やかな夏色やリネン素材だと一気に季節外れ感が…。そこで選びたいのが“とろみ素材”＋“こっくりブラウン”の組み合わせ。落ち感のある素材は肌見せしていても上品で、深みのある色味が秋らしさを添えてくれます。
ボトムはホワイトやグレージュで軽さを残すと、残暑でも快適。アクセサリーはゴールドを添えると一層リッチ見えが叶います。
“くすみ色シャツ”で羽織るだけの即・秋見え
長袖はまだ暑い…という時期に頼れるのが、薄手のシャツ。リネンライクやコットン素材なら軽やかで、羽織るだけで体温調整もできる万能アイテムです。
特におすすめは「カーキ」「くすみブルー」「モーブピンク」など秋を感じるニュアンスカラー。Tシャツの上にさらっと羽織るだけで夏服を秋仕様にシフトできます。冷房対策や日差し避けとしても重宝し、肩掛けスタイルならこなれ感までプラス。１枚あると残暑から秋本番までフル稼働してくれるでしょう。
“スエード調シューズ”で足元から秋を呼び込む
季節感を出すなら、まずは足元から。おすすめはパンプスやバレエシューズなど、甲が見える軽やかなデザインを“スエード調”の素材で選ぶこと。ベージュやチャコールグレーなど落ち着いたトーンなら夏コーデにもなじみつつ、ぐっと秋っぽさを添えてくれます。
さらにバッグやネイルの色をリンクさせれば、一気に洒落感がアップ。残暑の軽やかさと秋の深みを同時に楽しめる、小物から始める季節先取りテクです。
“涼しいのに秋っぽい”が９月コーデの正解！
季節の変わり目は「何を着ればいいの？」と悩みがち。でも大切なのは、暑さを我慢するのではなく“素材”や“色”で秋らしさを取り入れること。涼しさと秋映えを両立できれば一気におしゃれ度アップ。季節感を味方にしたスタイルで、おば見えも上手に防いでいきましょうね、＜text：ミミ＞ ※本コンテンツの画像は生成AI（ChatGPT）を利用して作成しています