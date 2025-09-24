李在明（イ・ジェミョン）大統領が23日の国連総会での演説で、「中断・縮小・廃棄」で構成された3段階の非核化ロードマップを改めて強調した。しかし韓国政府は非核化ロードマップの第1段階を示す用語を、凍結、中断、中止などと区分せずに混用する傾向がみられる。北朝鮮がこうした用語の混乱に食い込む恐れがあるとの指摘が出る。

李大統領は先月21日に読売新聞とのインタビューで就任後初めて北朝鮮非核化ロードマップを提示する際、「核・ミサイル凍結→縮小→非核化」で構成された3段階の構想を明らかにした。これに対して専門家の間では第1段階に使った凍結が「現在の核」を容認するという意味にも解釈できるとの指摘が出た。

こうした懸念は30年以上にわたる非核化交渉で北朝鮮が寧辺（ヨンビョン）核施設などの凍結を掲げて時間を稼ぎながら約束を違反する様相を繰り返したのと無関係ではない。凍結後の生半可な補償は結局核保有認定につながりかねないとの懸念が出ている理由だ。過去の核交渉で北朝鮮は寧辺原子炉スイッチをひとつ切ることも凍結と呼んだりした。

魏聖洛（ウィ・ソンラク）国家安全保障室長は李大統領のインタビュー翌日の先月22日の記者懇談会で、「北朝鮮の核の重要な部分をストップさせ、縮小し非核化するという言葉」としながら、「そのアプローチが北朝鮮の核を容認するものとはみられない」と話した。

しかし16日の閣議で確定した「李在明政権の123大国政課題」では再び「凍結」という単語が登場した。李大統領の国連演説では「中断」という表現が使われた。

「非核化ロードマップ第1段階で使う用語である『凍結』と、『止める』『中断』の違い」を問う中央日報の質疑に、北朝鮮の核問題の主務官庁である外交部と統一部は「北朝鮮の核・ミサイル能力が高度化するのを止めることが段階的非核化の第一歩という趣旨」とする答弁を出した。事実上同じ意味とみているとみられる。

事案に明るい政府消息筋は「凍結、止める、停止という3つの単語の意味に違いはないものとみている。基本的に大統領の発言に従うが、現在非核化ロードマップと関連した内部文書では『凍結』という単語を主に使っている」と話した。

これと関連し魏室長はこの日、ニューヨークプレスセンターで記者らと会い、「初期には凍結も使ったが、先月の米国訪問の機内で大統領が話したように中断がより合った表現だとしその時から中断を使っている。中断という時は核・ミサイル関連すべてのプログラムをストップさせること」と話した。

北朝鮮の核問題に詳しい専門家は、「韓半島平和交渉本部長を務めたベテラン外交官である魏室長が凍結という用語が持つ含意をわからないはずがない。これまで非核化交渉ではあまり使わなかった『ストップ・中断』という粗野な単語を使ったのは『凍結』を使う場合に起きかねない懸念を意識した側面があるだろう」と指摘した。

非核化表現に対しても韓国政府は「韓半島の非核化」と「北朝鮮の非核化」を混用している。韓国外交部は22日、韓米日外相会議と関連した別途の報道資料で、「3カ国外相が韓半島非核化原則を堅持することにした」と明らかにした。文書化した結果である3カ国外相共同声明では「北朝鮮の非核化」を使ったが、あえて「韓半島の非核化」と表現したのだ。

これについて議論が起きると、外交部は24日、「北朝鮮の非核化と韓半島の非核化いずれも『北朝鮮の非核化』を意味する」との立場を明らかにし整理に出た。

しかし外交部のこうした用語選択は北朝鮮の反発を意識した可能性が大きいというのが専門家らの指摘だ。北朝鮮はことあるごとに非核化は北朝鮮の非核化ではなく「朝鮮半島の非核化」と主張し、在韓米軍撤収、米国の核の傘除去などを包括する概念として使い続けてきたためだ。

これは状況変化や相手方の意図によって戦略的に用語を変えて使う柔軟性を通じて政策推進の動力を確保しようとする意図とみられる。ただ韓国側で先に明確に概念を規定しなければかえって北朝鮮の欺瞞戦術に巻き込まれる恐れもあるとの指摘が出る。

国策研究機関のある研究委員は「北朝鮮の核問題を見る李在明政権の複雑な内心を象徴的に見せるもの。戦略的あいまいさも重要だが、明確な概念確立により不必要な混乱を防止することがさらに重要だ」と話した。