群馬県前橋市の小川晶市長が、インターネットのニュースサイトで部下の既婚男性と公務中にホテルで密会していたと報じられた件について、緊急に会見を開き釈明しました。

■市長「男女の関係はなかった」と釈明

24日午後7時半ごろ。緊急の会見を開いたのは、群馬県前橋市の小川晶市長（42）。

群馬・前橋市 小川晶市長（42）

「私に関するネット記事につきまして、市民の皆様、職員の皆様、そして巻き込んでしまった職員のそのご家族の皆様に、多大なるご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫（わ）び申し上げます。誠に申し訳ございませんでした」

インターネットのニュースサイトが報じた、男性職員との“ホテル密会”について、謝罪したのです。

群馬・前橋市 小川晶市長（42）

「私が特定の職員と複数回ホテルに行ったことは間違いがありません。男女の関係はありませんが、誤解を招く軽率な行動であったことを深く反省しています」

独身の小川市長。既婚者の男性職員とは10回以上ホテルを利用したことを認めましたが、“男女の関係はなかった”と釈明しました。

■“記録的短時間大雨”でもホテル

──10回以上ラブホテルで会ったというが、いつからいつまでの期間？

群馬・前橋市 小川晶市長（42）

「最初に行ったのは、おそらく2月か3月ぐらい。頻度につきましては特段ですね、定期的ということではなくて、悩みがあったり相談があったりという時に行っております」

ホテルで男性職員と会っていた日の中には、今月10日、群馬県各地で猛烈な雨が降り、気象庁が「記録的短時間大雨情報」を発表した日も含まれていました。

群馬・前橋市 小川晶市長（42）

「危機管理の対応については、警戒がでるような恐れがある場合は、私も自宅で待機をしたりしているんですけれども、その日に関しては特段そういった状況ではなかったので、通常時と同じように、いつでも連絡がとれるような体制をとっていた。なにかあればかけつけられるような状況でありましたので、問題はないというふうに考えてしまいました」

──男性と会うまでの移動手段は？

群馬・前橋市 小川晶市長（42）

「駐車場まで市役所から公用車で送ってもらったこともありますし、それ以外には自分の車で、休みの日は自分の車で出かけたこともあります」

待ち合わせの場所に行くために公用車を使ったこともあると認め、ホテルの代金は私費で支払っていたと説明しました。

■前橋市で初の女性市長

去年2月に初当選した、小川市長。弁護士で元県議、前橋市では初めてとなる女性市長です。

群馬・前橋市 小川晶市長（去年2月）

「この勝利は市民の勝利だと思います」

初登庁の際は、声を震わせる様子も。

群馬・前橋市 小川晶市長（42）

「これから33万人の市民の皆さんの命と暮らし、未来を守っていくために、私に課せられた責任は本当に重いなと思っています」

■“ホテル密会”を繰り返した理由「相談を…」

“市民目線を大切にする”と発信していた小川市長。2人で繰り返しホテルに行った理由については…。

群馬・前橋市 小川晶市長（42）

「当該職員には公私にわたる相談にのってもらっていました。特別職やほかの職員には言えないような悩みもあり、一番にコミュニケーションをとっていた人物になります」

「日中は公務等があって話す時間もなかなかとれないので、プライベートの時間に飲食店やカラオケボックスなどで相談をしていました。しかし、飲食店やカラオケボックスなどでは、周りの目があり、具体的な会話が制限されることから、もっと安心して話ができるところはないかということで、ホテルはどうだろうという話になりました」

「相談をする場所が極めて不適切だったということで、誤解を与えるような軽率な行動だったことを猛省しております」

──市長室ではだめだったのはなぜ？

群馬・前橋市 小川晶市長（42）

「特定の職員と長時間いるとどう思われるか、私が泣いたり感情的になる姿を市役所の中では見せたくなかった」

■前橋市民の反応は「残念」「恥ずかしい」

前橋市民からは…。

前橋市民

「そうだったんですか。あまりいいイメージは市民としてはわかない」

前橋市民

「クリーンなイメージがあったので残念だなと」

前橋市民

「場所的におかしいでしょ。秘密裏に話すとしても場所が違うんじゃないかと。市民としては恥ずかしい」

◇

進退については、第三者と相談しながら考えていくとしています。

（9月24日放送『news zero』より）