東京マルイ、BBエアーリボルバー「M29 .44マグナム 4インチ ブラックモデル」本日発売
東京マルイは、BBエアーリボルバー「M29 .44マグナム 4インチ ブラックモデル」を9月25日に発売する。価格は7,678円。
本商品は、10才以上対象のBBエアーリボルバーシリーズ新製品。スミス&ウェッソンが開発した.44マグナム弾を使用する大口径リボルバー「M29」の4インチモデルを再現している。
BBエアーリボルバーシリーズ特有のBB弾をセットしたカートリッジを、1発ずつシリンダーにセットするリボルバーならではのリロードを楽しめる。
「M29 .44マグナム 4インチ ブラックモデル」詳細
価格：7,678円
全長：246mm
銃身長：84mm
重量：411g（空のカートリッジをセットした場合）
弾丸：6mm BB（0.12g）
動力源：無し（手動）
装弾数：6発
特長
パワーソース不要
1発ごとに手動で発射準備を行なう、手軽なエアーコッキングモデル。ハンマーを操作するだけで発射準備完了となり、あとはトリガーを引くだけでBB弾を発射する。
ホップアップシステム
弾に回転をあたえることで、少ないパワーで遠くまでBB弾を飛ばすことができるホップアップシステムを搭載。
アジャスタブル・リアサイト
リアサイトはドライバーで左右上下に調整可能。
セフティ搭載
ハンマーの横にあるセフティをかけると、ハンマーがロックされて誤射を防止する。
カートリッジ6個が付属
BB弾を1発ずつ装填できるカートリッジが6発分付属する。
※発売日は流通により前後する場合があります。
※限定生産ではありません。市場の動向に合わせて再生産を行ないます。