【M29 .44マグナム 4インチ ブラック モデル 】 9月25日 発売 価格：7,678円

東京マルイは、BBエアーリボルバー「M29 .44マグナム 4インチ ブラックモデル」を9月25日に発売する。価格は7,678円。

本商品は、10才以上対象のBBエアーリボルバーシリーズ新製品。スミス&ウェッソンが開発した.44マグナム弾を使用する大口径リボルバー「M29」の4インチモデルを再現している。

BBエアーリボルバーシリーズ特有のBB弾をセットしたカートリッジを、1発ずつシリンダーにセットするリボルバーならではのリロードを楽しめる。

「M29 .44マグナム 4インチ ブラックモデル」詳細

全長：246mm

銃身長：84mm

重量：411g（空のカートリッジをセットした場合）

弾丸：6mm BB（0.12g）

動力源：無し（手動）

装弾数：6発

特長

パワーソース不要

1発ごとに手動で発射準備を行なう、手軽なエアーコッキングモデル。ハンマーを操作するだけで発射準備完了となり、あとはトリガーを引くだけでBB弾を発射する。

ホップアップシステム

弾に回転をあたえることで、少ないパワーで遠くまでBB弾を飛ばすことができるホップアップシステムを搭載。

アジャスタブル・リアサイト

リアサイトはドライバーで左右上下に調整可能。

セフティ搭載

ハンマーの横にあるセフティをかけると、ハンマーがロックされて誤射を防止する。

カートリッジ6個が付属

BB弾を1発ずつ装填できるカートリッジが6発分付属する。

※発売日は流通により前後する場合があります。

※限定生産ではありません。市場の動向に合わせて再生産を行ないます。