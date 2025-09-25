【SILENT HILL f】 9月25日 発売 価格： スタンダードエディション 8,580円 デラックスエディション 9,790円 CEROレーティング：18才以上のみ対象

コナミデジタルエンタテインメントは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC（Steam/Epic Games/Microsoft Store）用サイコロジカルホラー「SILENT HILL f」を9月25日に発売する。価格はスタンダードエディションが8,580円、デラックスエディションが9,790円。デラックスエディションには、ゲーム本編に加えて「デジタルアートブック」、「デジタルサウンドトラック」、「コスチューム： ピンクラビット」が付いている。

本作は、「SILENT HILL」シリーズの最新作。日本を舞台とした新たな“サイコロジカルホラー”となっている。本作では、プレーヤーは戎ヶ丘（えびすがおか）に住む高校生の深水雛子（しみずひなこ）となり、霧に包まれ、おぞましく変貌していく町を探索し、謎を解き、身を守るために戦っていく。霧に包まれた町で生き残ろうと戦いながら、雛子は自身の運命を左右する選択に直面することとなる。

【SILENT HILL f | ストーリートレーラー (4K: JA/CERO) | KONAMI】【あらすじ】

昭和の古い時代。とある地方の山間部にある寂れた田舎町、戎ヶ丘に住む高校生、深水雛子（しみず ひなこ）。

彼女の日常は、ぼんやりとした灰色ではあっても、思春期相応の平凡なものだった。

だが、そのいつもの日常は唐突に崩れ去る。

見慣れた町は霧に包まれ、おぞましく変貌していく。

人の気配は消え、代わって、霧の中に奇怪な何かが蠢く。

変貌していく町を探索し、謎を解き、身を守る為に戦い、生き残れ。

向かい合わなければならなかった選択と、向き合う為に。

そして、殺さなければならない者を、殺す為に。

彼女が選ぶのは、美しき選択か。

それとも、おぞましき選択か。

美しくも、おぞましい選択の、物語。

デラックスエディション

価格：9,790円

【収録内容】

・ゲーム本編

・デジタルアートブック

・デジタルサウンドトラック

・コスチューム： ピンクラビット

(C)Konami Digital Entertainment