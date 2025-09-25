『ストレンジャー・シングス』キャストが語る10年の軌跡と最終決戦、特別映像公開
動画配信サービス「Netflix」の人気シリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』の最終章となるシーズン5の配信開始を控え、キャスト・スタッフ総勢17人がシリーズへの思いと最終章への意気込みを語る特別映像が公開された。
【動画】『ストレンジャー・シングス 未知の世界 5』最後の冒険へ
本作は、1980年代の米インディアナ州ホーキンスを舞台に、＜裏側の世界＞と呼ばれる異世界の脅威に、少年少女とその家族、仲間たちが力を合わせて立ち向かう姿を描くミステリー・アドベンチャー。2016年の配信開始以来、世界中で社会現象を巻き起こし、多くのエンターテインメントに影響を与えてきた。
公開された映像には、シーズン1の配信から約10年にわたり共に歩んできたキャストたちの仲睦まじい撮影風景や、少年少女が大人へと成長していく軌跡、そしてかつてない脅威との最終決戦の一端が映し出されている。
シリーズの製作総指揮を務めるダファー兄弟が「子ども時代だけの感覚、その魅力を描きたかった。それが物語の核だ」と語るように、作品は少年たちの友情を原点として始まった。
映画やゲームが大好きなちょっと冴えない少年マイク（演：フィン・ヴォルフハルト）、ウィル（演：ノア・シュナップ）、ダスティン（演：ゲイテン・マタラッツォ）、ルーカス（演：ケイレブ・マクラフリン）の仲良し4人組を中心に展開。いつものように遊んだ帰り道にウィルが突如姿を消してしまい、3人は捜索を開始するが、突如として別次元の恐ろしい＜裏側の世界＞の扉が開き始め、町では超常現象が頻発し、邪悪な怪物たちが襲来することに――。
初々しかったキャストも約10年の歳月を経て大人へと成長。ウィルの母ジョイス役のウィノナ・ライダーは「子どもたちの成長を見守ってきたことがこの作品を通して得た最大の贈り物」と話し、ウィルの兄ジョナサン役のチャーリー・ヒートンも「長い間一緒だから今や家族みたいだ」と振り返る。作品そのものが、出演者にとって青春の記録となったことがうかがえる。
そしてついに迎える最終章。ホーキンスの街は、裏側の世界の余波に包まれ、仲間たちはシリーズ最大の脅威であり裏側の世界の秘密を握るヴェクナを倒すために再び団結する。
。ダファー兄弟は「アクションの激しさはシリーズ史上最大。視覚効果や物語の面でもね」と断言。映像には怪物デモゴルゴンや、火炎を操るヴェクナとの緊迫した戦いが収められている。
超常パワーを持つ少女イレブン役のミリー・ボビー・ブラウンは「冒険も任務も今までより多い。全員が真っ只中にいるの。傍観者は一人もいない。みんなが全力で戦ってる」と語り、マイクの姉・ナンシー役のナタリア・ダイアーも「一緒に乗り越える仲間と信念を持っていれば何だってできる」と語る通り、最終決戦では、これまで以上に仲間が団結して闘う勇姿が描かれる。
ルーカス役のケイレブ・マクラフリンは「原点に戻ってきた。ファンは結末に満足するはずだ」と自信を見せる。
愛すべきホーキンスの仲間たちに待つ予測不能な冒険と決戦はどんな運命を迎えるのか―。世界中が待ち望む、シーズン5は、VOL.1（第1〜4話）を11月27日、VOL.2（第5〜7話）を12月26日、そして完結編となるフィナーレ（第8話）を2026年1月1日から世界独占配信。
