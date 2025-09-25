創業95年の下着メーカー・タカギが手掛けるプレミアムインナーウェアブランド「AROMATIQUE」は、2025年秋冬コレクション“Addicted Mood”を発表。総レースブラ＆ショーツや袖レースロングスリーブ、ウールボディースーツ＆ワンピースなど、肌と心を満たすラグジュアリーな新作が登場します。フロスティグレーなどモノトーンカラーも揃い、日常をモードに彩るコレクションです♡

レースで魅せる女性らしいインナー

コットンリバーレース 総レーストライアングルブラ

フランス老舗「Sophie Hallette（ソフィ アレット）」のリバーレースを使用した商品は曲線的なカッティングで女性らしさを引き立て、肌に触れる部分はコットン天竺でやさしい着心地。

総レースブラ【16,500円】とショーツ【11,000円】。

コットンアコーディオン 袖レースロングスリーブ

人気の袖レースロングスリーブ【22,000円】は肩から手首にかけてアメスリデザインを施し、1枚で着映えするラグジュアリーアイテムへ進化しました。

秋冬のAROMATIQUE新作“Addicted Mood”で日常に特別な装い

ウールで楽しむモードなボディスーツ＆ワンピース

ウール ボディースーツ

ウール ロングワンピース

やわらかなウール素材の新作ボディースーツ【25,300円】は、カットアウトデザインでバックスタイルも魅力的。

1枚で着用可能なパッド付きでモードな印象に。ブランド初のウールワンピース【37,400円】は胸元のカットアウトとサイドスリットがポイントで、トップスとスカートの編地切り替えがシルエットを際立たせます。

日常にラグジュアリーな空気をもたらすアイテムです。

AROMATIQUE秋冬2025でラグジュアリーな日常を

AROMATIQUEの2025年秋冬コレクション“Addicted Mood”は、日常に寄り添いながらも特別感を楽しめるアイテムが揃います♡

総レースブラ＆ショーツ【16,500円/11,000円】、袖レースロングスリーブ【22,000円】、ウールボディースーツ【25,300円】、ワンピース【37,400円】など、公式オンラインストアや卸先で購入可能。

ラグジュアリーな着こなしを楽しんで♡