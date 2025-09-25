BOSE、ポータブルスピーカー「SOUNDLINK MICRO（第2世代）」発売ブルーダスクとブラックの2色展開
【SOUNDLINK MICRO（第2世代）】 9月25日 発売 価格：15,400円
9月25日 発売
BOSEは、ポータブルスピーカー「SOUNDLINK MICRO（第2世代）」を本日9月25日より発売する。価格は15,400円。
初代モデルよりパワーと音質が進化。サイズを超えた低音を再生するパッシブラジエーターは歪みが少なく、パワフルなサウンドの再生を実現する。
また、本製品は高い耐久性と、ポータブルに適した設計が特徴。着脱可能なストラップデザインが採用され、初代モデルよりも柔軟に様々な場所で利用できる。
そのほか、バッテリーは12時間再生へ、Bose app対応、USB-Cでのチャージといった変更点があり、カラーはブルーダスクとブラックの2色展開となる。
「SOUNDLINK MICRO（第2世代）」製品概要
9月25日 発売
価格：15,400円
カラー：ブルーダスク、ブラック
付属品：本体、USB A to Cケーブル
サイズ：H 10.3cm、W 10.3cm、D 4.4cm
重量：0.3kg
ブラック
ブルーダスク
充電ケーブルはUSB-Cに対応
ストラップデザインが刷新され、取り外し簡単な着脱式に
