【SOUNDLINK MICRO（第2世代）】 9月25日 発売 価格：15,400円

BOSEは、ポータブルスピーカー「SOUNDLINK MICRO（第2世代）」を本日9月25日より発売する。価格は15,400円。

初代モデルよりパワーと音質が進化。サイズを超えた低音を再生するパッシブラジエーターは歪みが少なく、パワフルなサウンドの再生を実現する。

また、本製品は高い耐久性と、ポータブルに適した設計が特徴。着脱可能なストラップデザインが採用され、初代モデルよりも柔軟に様々な場所で利用できる。

そのほか、バッテリーは12時間再生へ、Bose app対応、USB-Cでのチャージといった変更点があり、カラーはブルーダスクとブラックの2色展開となる。

「SOUNDLINK MICRO（第2世代）」製品概要

9月25日 発売

価格：15,400円

カラー：ブルーダスク、ブラック

付属品：本体、USB A to Cケーブル

サイズ：H 10.3cm、W 10.3cm、D 4.4cm

重量：0.3kg

ブラック

ブルーダスク

充電ケーブルはUSB-Cに対応

ストラップデザインが刷新され、取り外し簡単な着脱式に

(C) Bose Corporation 2025