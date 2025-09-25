À¶¿å¿ÒÌéÈï¹ð¤¬ÊÝ¼á¡¡½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¼Õºá¤ÈÅÜ¤ê¡ÖÃÇ¤¸¤Æµö¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¶Ë¤á¤Æ½ÅÂç¤Ê²á¤Á¡×
¡¡ÂçËã¤ò´Þ¤à¿¢ÊªÊÒ¤ò½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢º£·î3Æü¤Ë·Ù»ëÄ£ÌôÊª½Æ´ïÂÐºö²Ý¤ËËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢22Æü¤Ëµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¿å¿ÒÌéÈï¹ð¡Ê26¡Ë¤¬24Æü¡¢ÊÝ¼á¶â200Ëü±ß¤òÇ¼ÉÕ¤·¡¢¸ûÎ±Àè¤ÎÅìµþÏÑ´ß½ð¤«¤éÊÝ¼á¤µ¤ì¤¿¡£µ¯ÁÊ¤ò¼õ¤±¡¢À¶¿åÈï¹ð¤ÎÊÛ¸îÂ¦¤¬22Æü¤Ë¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤ËÊÝ¼áÀÁµá¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¶¿åÈï¹ð¤ÏÏÑ´ß½ðÁ°¤Ë¹õ¤¤¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¸½¤ì¤ë¤È¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¤Ï¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¼¡¹¤È6ÉÃ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£¤½¤Î¸å¡Öº£²ó¡¢»ä¤Î¹Ô°Ù¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´¿´ÇÛ¡¢¤½¤·¤Æ¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£»ä¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¤Íè¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤òÎ¢ÀÚ¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¿´¤«¤éÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÏËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈºÆÅÙ¡¢15ÉÃ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡ÊÝ¼á¤ò¼õ¤±¤Æ½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÊÀ¼Ò½êÂ°¤ÎÀ¶¿å¿ÒÌé¤¬°ãË¡ÌôÊª¤Î·ï¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢ÊÝ¼á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤Î³§ÍÍ¡¢´Ø·¸³Æ½ê¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤ÆÆüº¢¤è¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖË¡Î§°ãÈ¿¤ÏÃÇ¤¸¤Æµö¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜ¿Í¤Î¹Ô°Ù¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÂç¤Ê²á¤Á¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£²óÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÏ¢¤Î¹ÔÆ°¤ò¡¢ÊÀ¼Ò¤È¤·¤Þ¤·¤Æ¤â¶Ë¤á¤Æ½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹Ç¯ÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¿®Íê¤òÂ»¤Ê¤¦½ÅÂç¤Ê»öÂÖ¤Ç¤¢¤ê¡¢¶Ë¤á¤Æ°ä´¸¤ËÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÇ¤¸¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Öº£¸å¡¢»ÊË¡¤ÎÈ½ÃÇ¤òÂº½Å¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÜ¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¸·Àµ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¼«¤é¤Î²á¤Á¤ò¿¼¤¯¼«³Ð¤·¡¢¹¹À¸¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¹¹À¸¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢3Æü¡¢ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è¤Î¼«Âð¤ÇÂçËã0¡¦392¥°¥é¥à¤ò½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢7·î¤´¤í¤È9·î3Æü¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÂçËã¤ò´Þ¤à¿¢ÊªÊÒ¤ò½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤Æ2²óÂáÊá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÃÏ¸¡¤Ï7·î¤´¤í¤Î½ê»ýÍÆµ¿¤òÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£