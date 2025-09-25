きょうの為替市場はドル高が優勢となる中、ユーロドルは１．１７ドル台に下落している。本日の２１日線が１．１７３０ドル付近に来ているが、その水準に顔合わせする格好。しかし、上向きのトレンドはまだ維持されている。



この日は９月調査分のドイツＩｆｏ景況感指数が発表になっていたが、予想外に悪化していた。期待指数も現況指数も低下し、ドイツ経済の回復の芽が弱いことを浮き彫りにしている。Ｉｆｏは「現在の事業環境に対する企業の満足度は後退し、先行きへの期待も明らかに曇った」と指摘。景気回復見通しにつまずきが生じたとの見解を示した。



ただ、今週発表になっていたドイツのＰＭＩは好調ぶりを示していた。一部のエコノミストからは、ＰＭＩの数字は回復の強さを誇張している可能性があるとの警告も出ているが、ＥＣＢの追加利下げ期待が復活するような動きには至っていない。



EUR/USD 1.1745 EUR/JPY 174.66 EUR/GBP 0.8729



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

