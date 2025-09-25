ＤＲＥＡＭＳ ＣＯＭＥ ＴＲＵＥの中村正人が２３日、東京・渋谷ドリカムシアターで行われた「コレデサヨナラ！渋谷ドリカムシアター！」ラストトークショーに林田麻里、広山詞葉、ＭＡＡＫＩＩＩ、堤幸彦監督、井上テテ氏と出席した。

映画「Ｐａｇｅ３０」（堤幸彦監督）を宣伝するため、４月１１日からこの日まで１６６日間の期間限定で営業した劇場。エグゼクティブプロデューサーで総支配人の中村は「『Ｐａｇｅ３０』のプロモーションの相談に行って気付いたら、お金を出さないといけなくなった。でも、まさか劇場を建てさせるとは思わなかった。不安とワクワクでした」。以前からシルク・ドゥ・ソレイユに興味を持ち、「テントシアターに魅力を感じていた」

劇場には「Ｐａｇｅ３０」を何度も観賞している熱烈なファンが集結。中村は「自分でスイッチを入れたら、夢を持てる。どんな苦しい状況でも夢は持つことができる。デビューした頃、３７年前にある先輩に言われました。『夢を見ることを諦めたり、遠慮したらだめだよ。夢がないという夢がかなっちゃうよ』と。夢を持つと点ができて、そこへの道がひらける。ぜひ、みなさんドリームズ・カム・トゥルーしてください」と呼びかけた。

今後、劇場の運営費などの精算をすることを明かし、「『ドリカムのマネジメント会社、ドリカムシアターで倒産』とならないようにしないと…」と冗談で笑わせた。

また、ドリカムとしての今後は「来年３月くらいにニューアルバムを出せるように。１０代、２０代は『ドリカムって何？』という人も増えているので、１曲１曲を届けるという夢をかなえて、アルバムのツアーを大成功できるようにしたい」と力を込めた。