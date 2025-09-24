藤井風、明日放送のFM802『ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!-』に生出演
藤井 風が、9月25日放送のFM802『ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!-』に生出演する。
■藤井風と音楽の繋がりを紐解く
この日の放送では、9月5日にニューアルバム『Prema』をリリースした藤井 風を特集。藤井にとって音楽とはどんな存在で、音楽に何を感じているのか。『ROCK KIDS』リスナー（ラジ友）からのメッセージ、そしてFM802のDJ陣からの質問も交えながら、藤井 風と音楽の繋がりを紐解く。
■番組情報
FM802『ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!-』
09/25（木）21:00～23:48
DJ：落合健太郎
■リリース情報
2025.09.05 ON SALE
ALBUM『Prema』
