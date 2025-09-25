　25日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比70円高の4万5490円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万5630.31円に対しては140.31円安。出来高は4023枚となっている。

　TOPIX先物期近は3159ポイントと前日比12.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は11.45ポイント安で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 45490　　　　　 +70　　　　4023
日経225mini 　　　　　　 45495　　　　　 +75　　　 76315
TOPIX先物 　　　　　　　　3159　　　　 +12.5　　　　7434
JPX日経400先物　　　　　 28390　　　　　+110　　　　 556
グロース指数先物　　　　　 763　　　　　　+2　　　　 114
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース