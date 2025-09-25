日経225先物：25日0時＝70円高、4万5490円
25日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比70円高の4万5490円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万5630.31円に対しては140.31円安。出来高は4023枚となっている。
TOPIX先物期近は3159ポイントと前日比12.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は11.45ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 45490 +70 4023
日経225mini 45495 +75 76315
TOPIX先物 3159 +12.5 7434
JPX日経400先物 28390 +110 556
グロース指数先物 763 +2 114
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
