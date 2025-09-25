DRAGONGATEは24日に特別大会「THE GATE OF MIYANE 2025」後楽園ホール大会を開催。メインイベントでは、タッグマッチで鈴木みのるがシュン・スカイウォーカーを必殺技のゴッチ式パイルドライバーで勝利を収めた。

今大会はフリーアナウンサーの宮根誠司（62）が全試合をプロデュースした。

メインイベントではYAMATOと鈴木がスペシャルタッグを結成。シュンのパートナーは“X”として事前発表。宮根は“X”の存在について「俺はこのメインイベントには絡みたくないぐらい怖い。セコンドに居たくないぐらいゴツゴツした試合になる」と意味深なコメントを残していた。

3選手が入場後に“X”として登場したのはプロレスリング・ノアの杉浦貴。

試合は序盤からシュンと鈴木のマッチアップに会場が盛り上がった。最後は鈴木が必殺技のゴッチ式パイルドライバーで勝利を飾った。

試合後にマイクを持った鈴木は「噂のシュン・スカイウォーカー…名前だけ知ってるぞ…プロレスって痛いだろう！」とシュンに痛烈なメッセージを送った。

そしてリングに上がっていた宮根がマイクを持つと「鈴木さん受けていただきありがとうございました。怖かったもので…控え室にもあいさつにいけずすいませんでした…」と謝罪。

すると、鈴木は宮根と超近距離で「一つだけ言っておくぞ！お前の手下になるわけじゃないんだよ。今日ここに来た理由は、シュン・スカイウォーカーに会いに来たんだよ！」と言葉を残してリングを降りた。